Dlouhá cesta z Karviné může být v sobotu večer pořádně veselá. Ale také plná nejistoty a obav. Fotbalisté Teplic mají dvě kola před koncem nejvyšší soutěže pětibodový náskok na Příbram, která je jako jediná ještě může poslat o patro níže.

Zápas 32. ligového kola, Teplice - České Budějovice. Vpředu teplický Pavel Moulis. | Foto: Deník/František Bílek

„Musíme to uhrát v Karviné, ať nehrajeme o život s Příbramí. Nikdo z nás to nechce zažít, to by byl velký tlak na nás, na naše hlavy,“ ví moc dobře ofenzivní záložník Pavel Moulis, jaký fičák by ho se spoluhráči v posledním kole čekal.