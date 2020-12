"Každý nový trenér si přeje takovouto premiéru. Pro mě byla opravdu perfektní. A pro hráče je vítězství samozřejmě velkou vzpruhou. Nemáme jednoduchý los, ale chceme teď posbírat co nejvíce bodů," říkal po utkání kouč "žlutomodrých" Radim Kučera. "Potřebovali jsme bodovat za každou cenu," potvrzoval jeho slova Moulis.

Právě on v 39. minutě poslal Severočechy do vedení výstavní trefou. Do balonu se opřel levačkou těsně za vápnem levačkou, Mikulce překonal halfvolejem. Za zmínku stojí i přihrávka Mareše; teplický útočník nabíjel efektní a efektivní patičkou. "Hodně lidí mi říká, ať střílím víc. Moc se k tomu nedostávám. Kuba Mareš mi to hezky sklepnul. Já si to dobře nachystal, skákalo to, ale praštil jsem do toho. Nejdřív to vypadalo, že to půjde nad bránu, ale nakonec to tam spadlo. Gól bych chtěl věnovat přítelkyni a dcerce," měl teplický záložník s číslem 10 na zádech důvod k úsměvům na všechny strany.

Podobně byl na tom i jeho spoluhráč Luděk Němeček. Náhradník zraněného Tomáše Grigara ve svém třetím utkání v lize poprvé vychytal čisté konto. Jeho největší chvíle přišla po hodině hry, kdy se domácí Škoda postavil k pokutovému kopu za ruku Tomáše Kučery. Němeček vystihl směr jeho střely a míč vyrazil. "Luďou chycená penalta nám hodně pomohla. To byl klíčový okamžik," zvedl trenér Kučera palec nahoru. Na adresu nadějného teplického gólmana měl jen slova chvály. "Je to mladý kluk, psychicky to ale zvládá, působí jistě. Pro něj samotného, pro tým i pro klub je to hodně pozitivní."



Kormidelníkovi "sklářů" se rovněž povedl tah ve středu obrany, kam ze zálohy stáhl Tomáše Kučeru. Proč se pro tuto zajímavou variantu rozhodl? "Na tiskovce po mém příchodu do funkce jsem říkal, že tam dám sebe - Kučeru, tak jsem nasadil aspoň svého jmenovce," vykládal novinářům rošťácky, poté přešel do vážného tónu. "Uvažoval jsem, že doprostřed dám dva typické stopery Hoška a Shejbala, ale Hoša nemá zápasovou praxi. Kůča má předpoklady hrát konstruktivně. Díky návratu Vondráška a tomu, že jsem měl k dispozici i Černého, který na kraji obrany poslední dobou hrál, byla obrana trošku konsolidovaná, tak to vyšlo."



Do dalších zápasů mají Teplice jasný cíl - získat co nejvíce bodů. "Chceme se posunout v tabulce co nejvýše. Myslím si, že s naším kádrem tam patříme. Zatím to s novým trenérem funguje. Má přirozený respekt. Doufáme, že to tak bude pokračovat dál," přeje si Pavel Moulis. A přání trenéra Kučery? "Teď bychom hlavně chtěli, aby všichni hráči byli zdraví. A pochopitelně chceme dál vyhrávat!" tvrdí rozhodně.