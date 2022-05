„Byly to nervy, ale je to dobrý. Já celou sezonu tolik nechodil, nebyl moc čas, ale bylo hezký počasí, hrálo se o něco, tak jsme klub jeli do Vlašimi podpořit," řekl Váňa. „Teplicím fandí celá skupina, dá se říct. Já celý život," přidal. A jak by si představoval příští sezonu? „Kdyby se udrželi kluci, kteří tu jsou na hostování, tak by to mohlo být dobrý."