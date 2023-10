Řada fotbalových fanoušků při pohledu na pád záložníka Slovácka Pavla Jurošky volala po potrestání domácího hráče za filmování žlutou kartou. Sudí Ladislav Szikszay byl ale v 25. minutě sobotního duelu 11. kola Slovácko - Teplice nekompromisní. Kartu vytáhl, ale červenou. A to pro bránícího teplického fotbalistu Lukáše Marečka, jenž Jurošku podle jeho mínění zastavil nedovoleně. „Skláři" tak hráli na Městském stadionu Miroslava Valenty o desíti, nakonec padli 0:2.

Juroška se po přihrávce za obranu dostával před hráče „žlutomodrých" svou rychlostí, stíhající Mareček byl v běžeckém souboji pomalejší. Svého protivníka se snažil přibrzdit pravou rukou, která atakovala Juroškovo rameno. Když už se zdálo, že se domácí štírek dokáže od teplického stráže odpoutat, spadl na zem. Podle mnohých se jednalo o teatrální pád, Marečkův zákrok neviděli jako nedovolený.

Detailní záběry souboje Juroška vs Mareček ale odhalily kontakt pravé nohy klopýtajícího teplického fotbalisty s patou (možná i kotníkem) pravé nohy záložníka 1. FC Slovácko. „Jasný faul," vyťukal na sociální síti X (dříve twitter) Jakub Podaný, bývalý ligový fotbalista, nyní expert O2 TV Sport.

Trenér Teplic Zdenko Frťala červenou kartu pro Marečka nerozporoval. „Vyloučení bylo oprávněné, vůbec ho nechci zpochybňovat." Samotný postižený inkriminovaný okamžik okomentoval takto: „Dal jsem si balon do prostoru a cítil jsem, že u něj budu dřív. Mareček mě sekl, chtěl jsem to ustát, ale nešlo to. Červená byla jasná."

Jako nedovolený viděl zákrok Marečka i Petr Nerad, další bývalý ligový hráč. „Chápu, že je moderní nadávat na sudí. A hledat chybu kdekoliv! Ale tohle je jasná ČK." Nerad se snažil objasnit, proč Juroška nepokračoval v běhu dál, byť kontakt obou byl minimální. „V té rychlosti stačí, aby hráč lehce brnknul o nohy útočníkovi a nejde to ustát. Je vidět, že spousta lidí, která to vidí obráceně, nehrála fotbal."

Pád rychlého Jurošky ale přesto vyvolává domněnky o přifilmování. „Opravdu je přirozený pohyb udělat krok navíc a pak skočit šipku hlavou dopředu? Faul ano, ale útočník to musel opravdu ‚prodat´, aby si toho faulu každý všiml," oponoval na Xku Neradovi jeden z diskutujících fotbalových fandů.

Že se jednalo o filmování, si dál myslí novinář Daniel Konečný. „Juroška tomu dost přidal," míní. Den po zápase je ale ve výrazné menšině. „Teatrálně nespadl. Mareček mu, možná nešťastně, brnknul o nohu. Juroška byl ve sprintu, tohle nejde ustát," má jasno fotbalový komentátor O2 TV Sport Václav Pilný.

Debatu uzavírá fotbalový fanda Pavel Mikulec poměrně jasným vystižením situace. „A co měl v té rychlosti asi tak dělat? Ladně se mu vysmýknout, v poskoku srovnat krok a pokračovat dál?"