Tepličtí fotbalisté jedou v sobotu k duelu 15. kola nejvyšší fotbalové soutěže do Českých Budějovic, které jsou v tabulce předposlední. Kouč „sklářů" Zdenko Frťala očekává těžkou šichtu.

Zdenko Frťala | Foto: Deník/František Bílek

Dynamo podle Frťaly vůbec nevykazuje známky celků ze spodku tabulky. „Je to tým, který zatím za svůj atraktivní styl hry nebyl odměněný odpovídajícím bodovým ziskem. Noví trenéři, kteří do Dynama přišli, věří modernímu způsobu hry, kterým částečně kopírují Arsenal. Je to fotbal založený na pohybu, rotaci, přípravné fázi. Na to vše se musíme připravit."

Kdyby měl teplický lodivod přirovnat Jihočechy k jinému českému celku, vybral by si Pardubice. „Trošku jsou jako Pardubice. Jsou prostě nastavení tak, aby jejich hra měla parametry co se týče výstavby a přechodové fáze. Jsou schopni měnit systémové rozestavení, v tom jsou velice nadstandardní. Věří své cestě, nepanikaří, i když se jim výsledkově nedaří."

„Žlutomodří" v minulém kole po pěti zápasech brali tři body, na Stínadlech přetlačili Mladou Boleslav 1:0. V tabulce pravdy ale mají několik mínusových bodů. „Ty bychom rádi smazali. Bohužel do střetnutí půjdeme bez zraněného Beránka. Nad ostatními marody visí otazník. Po repre pauze nás čeká náročný program. Věříme, že pak už budeme mít hráče, kteří jsou teď mimo hru, plně k dispozici," modlí se Frťala.

Jaká bude cesta k dalším bodům? Podobná jako před týdnem proti Mladé Boleslavi. „Apeloval jsem před tím zápasem s Bolkou na hráče, aby zlepšili pohyb bez míče, aby i bez něj byli aktivní. To se podařilo. Kluci sami sobě dokázali, že když budou aktivní a pro soupeře odvážní, tak z toho budou profitovat. Jedna vlaštovka ale jaro nedělá," ví Frťala, že je potřeba na domácí úspěch navázat dalším bodovým ziskem.

V Českých Budějovicích se hraje od 15 hodin.