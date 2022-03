„Skláři” ve zmiňovaných utkáních nebyli ofenzivně zdatní, v součtu na soupeřovy branky nevyslali ani tolik střel, kolik je na jedné ruce prstů. A to ještě klidně můžete počítat s amputací, aby vám prsty vystačily. Jarošík se nechce vymlouvat. „V Olomouci jsme byli málo odvážní, se Slováckem to bylo i tím, že proti nám stál kvalitní soupeř. Nehráli jsme fotbal, jaký chceme hrát, chyběla kombinace, málo jsme se tlačili do vápna. Spokojený můžu být až se závěrečnou fází zápasu. Po klucích budu chtít, aby právě takhle hráli,” řekl na pozápasové tiskové konferenci teplický kouč. „Chceme hrát po zemi, ale bohužel se to dostalo do fáze, kdy míč byl více ve vzduchu. Hosté měli navrch, měli dva vysoké útočníky, takže vybojovali pro sebe balony,” všiml si Trubač.