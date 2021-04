Zajímavostí tohoto utkání bude, že se oba týmy střetnou během několika dní hned dvakrát, protože v ligovém kole, které bezprostředně následuje po čtvrtfinále, přijede Mladá Boleslav do AGC Arény opět.

„Bude to zvláštní dvojzápas, budeme hrát dvakrát doma, ale je to pro nás šance posunout se dál v poháru a budeme ji chtít využít, protože je to další možnost se ukázat,“ řekl na klubovém webu trenér Severočechů Radim Kučera.

Ještě před čtvrtfinále MOL Cupu čeká na fotbalisty poreprezentační ligové kolo. Už v pátek nastoupí Jablonec na hřišti Bohemians. Liberec hostí v sobotu Ostravu a Teplice jedou na Spartu.