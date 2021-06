„Martin může hrát na pozici levého stopera, ale také na levé straně obrany nebo zaskočit i jako levý halvbek. Navíc je to stále mladý hráč, který se může dále zlepšovat a posouvat,“ představuje urostlého sympaťáka, který má zkušenosti i z jihlavské Vysočiny, sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Chlumecký, bývalý mládežnický reprezentant, přesun na Stínadla vítá. „Moc se do Teplic od nové sezóny těším, je to pro mě velká motivace! Na dálku jsem sledoval boj o záchranu a klukům fandil. Jsem rád, že to klaplo a věřím, že v nové sezóně se nám podaří umístění vylepšit, protože Teplice rozhodně patří výš!“ Perlička na závěr: Chlumecký se na Julisce „proslavil“ třemi nešťastnými vlastními góly na startu prvoligového ročníku 2018/2019. Jednu branku si dal navíc v přípravě proti Hertě Berlín. „Nemyslím si, že za všechny vlastní góly může," řekl tehdejší kouč Dukly Pavel Drsek, později asistent Stanislava Hejkala právě v Teplicích.