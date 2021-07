„Je to škoda. Oproti přípravě jsme táhli za jeden provaz. Musíme se od neděle odrazit a zkusit bodovat v dalším kole,“ mrzela ztráta forvarda Davida Ledeckého, který v dresu „sklářů“ nastoupil v lize poprvé.

Muž, který v minulosti hrál právě na jihu Čech, se po dvaadvaceti minutách ocitl v obrovské šanci, brankář Dynama Vojtěch Vorel mu ale jeho střelu na čáře reflexivně zneškodnil. „David Černý míč z levé strany skvěle nacentroval. Chtěl jsem to trefit šajtlí, ale nepovedlo se mi to ideálně. Bránící Králík to nějak tečoval na brankáře. Takové šance musím dát,“ drbal si Ledecký hlavu.

V první půli se dostal ještě dvakrát do zakončení, šanci skórovat měli i jeho spoluhráči, dobré příležitosti ale nevyužili. „V tom prvním poločase jsme byli lepším týmem, Dynamo nemělo nic. Ve druhém jsme dostali gól ze střely, která ani nebyla šancí. Vyrovnat už jsme nedokázali. Věřím, že když takhle budeme bojovat dál, tak góly a body budou přicházet.“

Jak si David Ledecký užil duel proti svým bývalým spoluhráčům? „Bylo to pikantní. Před utkáním jsme se snažil zjistit nenápadně sestavu, za ty tři roky mám v Dynamu hodně kamarádů. Teď ale hraju za Teplice, chci jim pomoct herně i gólově.“