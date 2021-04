Jaká panuje nálada po tomto zápase? Zklamání, že jste dobře rozehraný zápas prohráli? Nebo jste si ukázali, že můžete hrát i se silnými? Někdo čekal, že v oslabené sestavě, kterou disponujete, přijde další debakl…

Takhle se na to nekoukáme. Po prvním poločase, kdy to bylo vyrovnané, a i jsme měli víc šancí, jsme zklamaní. Bod by nám pomohl. Prohráli jsme to smolným gólem. Máme čtyři dny do zápasu s Brnem… Musíme se v hlavě nastavit na Zbrojovku, teď s porážkou už nejde nic dělat.

A co ta vaše šance z první půle?

Nevím, jestli byl Patrik Žitný faulovaný, míč se odrazil ke mně, měl jsem to na levou nohu. Periferně jsem viděl gólmana, jak na mě vybíhá. Chtěl jsem to dát placírkou na zadní. Mrzí mě, že jsem gól nedal. Za první poločas jsme si ho zasloužili, i mně by to po psychické stránce pomohlo.

Co se pak stalo ve druhé půli? V první jste měli šance, byli jste Plzni minimálně vyrovnaným soupeřem. Fyzicky jste odešli? Brzy jste zalezli?

Musím souhlasit. Asi trošku zapracovala hlava, že můžeme s Plzní uhrát bod, podvědomě jsme se trošku stáhli. Sami jsme se dostali pod zbytečný tlak. Plzeň má výborný mančaft, zatlačila nás. My nebyli tak odolní jako v první půli. Vyvrcholilo to smolným gólem.

Chybělo vám už tak hodně hráčů, teď se před důležitým duelem v Brně zranil Kučera, vykartoval se Moulis…

Jo? Ani nevím, že byl pod hrozbou čtvrté žluté. Je to škoda, měl formu, dal góly, měl asistence. Máme lavičku plnou mladých kluků, no. Zaskočí za něj ostatní. Věřím, že to naši situaci nemění, pojedeme do Brna vyhrát.



Co vám dává víru, že to i v okleštěné sestavě v neděli zvládnete?

Teplice mají dlouhou historii. Nikdo z hráčů si vůbec nepřipouští, že by se spadlo. Pod tím nechceme být podepsaní. Myslím si, že tu je kvalita a že nepatříme na místo, na kterém teď jsme.

Zdroj: Youtube

Ještě k Tomášovi Kučerovi… Dokud byl na pozici stopera, dokud hrál, tak Plzeň nevystřelila na branku. Hrálo nějakou roli, že musel odejít ze hřiště?

Určitě to hrálo nějakou roli, oslabení to nějaké bylo. Kůča je zkušený. Ale přišel místo něj Ljeva, který má zkušeností ještě víc. Nemůžu říct, že by se mi pak hrálo nějak špatně. Nevím, co Kůčovi je, asi vazy. Věřím, že se uzdraví a pomůže nám.



Vy jste hrál dobře, byl jste nebezpečný. I díky spolupráci s Kučerou?

Kůča na stoperu odvádí výbornou práci. Je to herní typ, to mi vyhovuje. Máme pokyn od trenéra, že když se hraje na druhé straně, tak to máme jako beci zavírat. Měl jsem dvě šance, za mě škoda. Nechci říkat, že mi gól není přán, asi musím zabrat víc. Věřím, že kdybych dal gól na 1:0, tak by ten zápas byl úplně jiný. Nesmím si z toho dělat velkou hlavu.