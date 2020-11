K němu Tepličtí nastoupí po měsíční pauze, kterou vyplnili intenzivním trénováním. "Bylo to hrozné. Pořád jedete v kuse, máte jen volné víkendy. Ale samozřejmě jsem rád, že jsme mohli alespoň trénovat, že jsme nemuseli být zavřeni doma. Jen bylo na prd, že jsme nemohli do kabiny, takže jsme jeli z tréninku domů ve smradlavých věcech."

Tomáš Grigar přiznává, že tréninky bez víkendového vrcholu v podobě zápasu byly tak trošku demotivující. "Nevěděli jsme, kdy se začne. Já si říkal, ať už ten koronavirus chytnu, ať mám klid. Ale vypadá to, že už nechytnu vůbec nic," rozchechtá se zkušený gólman.

Na Stínadlech mělo nemoc covid-19 několik hráčů a členů realizačního týmu, podle Grigara ale nikdo z nich neměl nikterak závažný průběh. "Bylo to v pohodě. Ale víme, že u některých lidí ten průběh je zlý."



V neděli se se svými kamarády postaví Liberci, který má zápasovou praxi z Evropské ligy. "V tom má výhodu. My jsme ale zase natěšení. Mohli bychom to zvládnout. Z těch šesti doposud odehraných duelů se nám některé nepovedly. Věříme, že bilanci zlepšíme."



Není bez zajímavosti, že se Slovanem Tepličtí hráli na jaře první zápas po obdobné pauze, která byla nyní; vyhráli 2:0. "Je škoda, že se musí hrát bez diváků, ti k tomu patří. Vzpomínám si, že tenkrát s Libercem pouštěli do amplionů chorály diváků. To bylo zajímavé, protože je dali hodně nahlas. My na hřišti pak museli křičet, abychom se slyšeli. A ve druhé půli už to bylo trošku ztlumené," vzpomíná Grigar.



Bývalý reprezentační brankář věří, že na Stínadlech ještě zažije parádní kulisu naživo. "Ale je těžké říct, jak to vlastně bude. Když vidíme, co se děje, jaká nařízení se dávají, jaké zákazy. A jak se pak mění. Ale hrát s diváky bude pak úplně něco jiného."