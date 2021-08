Hrdinou nedělního duelu Teplice - Jablonec (1:0) byl autor vítězné trefy Štěpán Krunert. Co říkal na pozápasové tiskové konferenci?

Štěpán Krunert slaví gól do sítě Jablonce | Foto: Deník/František Bílek

„Dal jsem svůj první vítězný gól, první ligový za Teplic. Jsem rád, že jsem svému týmu pomohl k důležité výhře. Vybojovali jsme si ji jako tým, byl to velmi dobrý týmový výkon. Když takhle budeme hrát pořád, tak to bude dobrý. Dali jsme do hry proti Jablonci všechno, vyplatilo se. Snažili jsme se před zápasem nestresovat tím, v jaké jsme situaci. Jestli jsme počítali s únavou Jablonce? Nahrávalo nám nejen to, že hrál ve čtvrtek ve Skotsku a i to, že bylo velké vedro. Tentokrát jsem hrál od hrotem, měl jsem doplňovat Kubu Mareše. Povedlo se. Jinak se dobře cítím na pozici osm i šest. Hlavně se motat ve středu zálohy, ve středu dění.“