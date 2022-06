Další Dramé na Stínadlech. Bude lepší než brácha?

Když se na Stínadlech řekne Dramé, někteří fanoušci si vzpomenou na fotbalistu jménem Mahamadou Dramé, který pod trenérem Davidem Vavruškou odehrál dvě ligová utkání na začátku sezony 2015/2016. Nyní do Teplic přichází jako náhrada za stopera Tijaniho jeho mladší bratr, který se jmenuje Soufiane. „Brácha mi Teplice doporučil. Říkal, že tu budu spokojený. A zatím se mi to moc líbí!" září Dramé po přesunu do lázeňského města štěstím.

Soufiane Dramé | Foto: FK Teplice