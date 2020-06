“Skláře“ pět kol v řadě strašily výsledkové nezdary, až před týdnem vybojovali cenné tři body v utkání s Příbramí, které vyhráli jednoznačně 4:0. A nyní prahnou po repeté.

„ Nechtěl bych být u toho, aby Teplice hrály barážové utkání, to by bylo psychicky náročné. Proto chceme vyhrát i nad Karvinou a zvýšit tak náskok,“ říká trenér Stanislav Hejkal. “Je to pro nás opravdu důležité utkání. Víme, kam se můžeme bodově posunout v případě úspěchu, záchranu přiblížili na velké procento. Hráči jsou na to připraveni,“ přizvukuje asistent Pavel Drsek.

Jeho slova potvrzuje David Černý, nový objev “žlutomodrých“, který se v základní sestavě při kalamitě zraněných a vykartovaných objevil dvakrát v řadě. “Když zápas zvládneme, bude se nám hrát o hodně lépe, záchrana bude blízko. Nechci ale pomyslet, co by se stalo, kdyby tomu bylo naopak.“

Černý uhodil hřebíček na hlavičku: Teplicím totiž nejde jen o záchranářské body, ale také o psychickou pohodu, která je jednou z příčin jarního soužení. “Dýchá se nám o trošku lépe Před Příbrami jsme byli napjatí, nebylo to ono.“

Proti Teplicím ale stojí statistika: v rozehrané sezoně jen jednou dokázaly vyhrát dva zápasy za sebou, s Karvinou se jim navíc nedaří; na podzim s ní Severočeši remizovali doma 0:0, na konci února pak ve Slezsku vybouchli 0:3. “Hráči chtějí ten debakl odčinit, to je pro ně taky motivace,“ přesvědčuje Drsek. A když pak má zavzpomínat na to, co v Karviné Tepličanům srazilo vaz, vybaví se mu velké množství chyb. Podle statistik právě individuální chyby jsou velkým problémem mužstva ze Stínadel, v celé lize je na tom v tomto ohledu nejhůře. “S hráči na jejich odstranění stále pracujeme. Mentálně, na tréninku při pilování herních situací, pouštíme jim videa.“



Tíživá situace, která ještě před duelem s Příbrami sžírala “skláře“, panuje nyní v Karviné. Tým trenéra Juraje Jarábka šestkrát v řadě nevyhrál, přestože v posledních zápasech jeho výkony nebyly k zahození. Bilance Slezanů po koronavirové pauze? Tři body za tři remízy. Ta poslední se zrodila před týdnem doma proti Mladé Boleslavi.



Teplice už můžou do boje poslat Vondráška s Kodešem, kteří stáli dva zápasy kvůli osmi žlutým kartám, navíc se jim pomalu vyprazdňuje marodka. „Říká se, že se vítězná sestava nemění, ale také se říká nikdy neříkej nikdy,“ usmívá se tajemně Drsek.



A na závěr dobrá zpráva pro fanoušky: dvě hodiny před zápasem se otvírá kasa se vstupenkami. Do prodeje jich půjde několik desítek, proto je potřeba si pospíšit.