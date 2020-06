„Podle nového nařízení je možné, aby na stadionu v jednu chvíli bylo maximálně 1000 osob v jednom sektoru. Sektorem se rozumí stavebně oddělená část stadionu, která má vlastní vchod, sociální zařízení i občerstvení. Stejně jako v minulém týdnu jsme v rámci těchto regulí schopni Stínadla rozdělit do čtyř návštěvnických zón. Zůstávají tedy stejné jako v zápase s Karvinou, jen s větší kapacitou. Jedná se o vchody A a B na hlavní tribuně a vchody D a E na jižní, respektive východně tribuně,“ říká mluvčí klubu Martin Kovařík.

DIVÁCI SE MUSÍ ŘÍDIT POKYNY

Mezi jednotlivými zónami nebude možné se jakkoliv přemisťovat. Nutné také bude dodržení rozestupů, podle vládních nařízení totiž diváci mohou sedět jen v každé druhé řadě a pokud spolu nesdílí jednu domácnost, tak také mezi sebou musí vynechat minimálně jedno sedadlo.

Hlavní tribuna přístupná vchodem A bude stejně jako na utkání s Karvinou fungovat spolu s VIP prostory jako velký sektor pro VIP partnery, majitele permanentek GOLD, akreditované novináře, případně pro další partnerské vstupenky. Ostatní sektory budou čistě v prodeji pro majitele permanentních vstupenek, případně pro jednorázové návštěvníky, s tím, že místenka pro permanentkáře opět bude stát symbolickou korunu.

„Kapacita tří prodávaných zón bude cca 2600 diváků, protože je potřeba do kvóty 1000 na sektor započítat také pořadatele a obsluhu stánků, navíc může být zaplněna jen čtvrtina daného sektoru, což u hlavní tribuny vchodem B je cca 650 vstupenek,“ vysvětluje Kovařík.



Místenky si majitelé permanentek budou moct kupovat za zmiňovanou korunu buď v internetovém předprodeji, na který se dostanou před webové stránky FK Teplice, nebo také při předložení permanentky na recepci stadionu od pondělní dvanácté hodiny. Recepce stadionu má otevřeno každý den od 6 do 21: hodin; získat místenku na recepci stadionu bude možné až do soboty. V den utkání bude možné získat místenku už pouze na internetu a na pokladně stadionu, která bude otevřena od 12.30 hodin.



VSTUPENKY JSOU VŽDY DO DANÉHO SEKTORU

Za klasickou cenu vstupenek (150,- Kč pro muže, 75,- Kč pro ženy) je možné si koupit také omezené množství jednorázových vstupenek. „Všechny vstupenky, tedy jednorázové i permanentkářské místenky, jsou na konkrétní místo. Pokud si někdo koupí vstupenku na východní tribunu, tak bude muset jít pouze vstupem E na východní tribunu a nebude možné se snažit dostat jiným vchodem do jiného sektoru. V tomto je potřeba být striktní, protože musíme dodržovat vládní nařízení o počtu lidí v sektoru,“ zdůrazňuje dlouholetý pracovník teplického klubu.