Záložník teplických fotbalistů Daniel Trubač byl vyhlášen Přihraj:Králem asistencí za posledních pět kol FORTUNA:LIGY. Šestadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant na sebe od 21. února do 16. března letošního roku upozornil třemi asistencemi. Ty přitom Severočechům pokaždé vynesly body. Nejprve výhru nad libereckým Slovanem, poté nerozhodný výsledek proti Slovácku.

Daniel Trubač | Foto: Deník/František Bílek

Trubač si v této sezoně zatím připsal dohromady čtyři asistence, díky čemuž suverénně vede týmovou statistiku. Ani jeden z jeho spoluhráčů totiž dosud nezaznamenal více než jednu gólovou nahrávku. V celkovém produktivitě „sklářů“ se pak rodák z Opočna nachází na děleném druhém místě. Stejně jako útočník Yasser v uplynulé části sezony nasbíral šest bodů. Egypťan však pětkrát skóroval, Trubač se prezentoval bilancí 2+4.

Z teplických hráčů do pole má někdejší záložník Hradce Králové také nejvyšší úspěšnost přihrávek – 82,8 %. Na stejné číslo se přitom dostal i slovenský brankář Richard Ludha, ten nicméně na sever Čech přišel v zimní pauze a zatím zasáhl pouze do šesti zápasů, zatímco Trubač od začátku sezony do 22.

Daniel Trubač - grafikaZdroj: LFA

Ofenzívní opora týmu trenéra Frťaly, která v posledních kolech v sestavě operovala pod dvojicí útočníků, si nevede špatně ani ve srovnání se záložníky ostatních celků FORTUNA:LIGY. V souhrnném pořadí jí patří třináctá příčka.

Trubač se tak řadí k důvodům jarního vzestupu Teplic. Ty ze sedmi utkání prohrály pouze jediné – na hřišti pražské Slavie. Jinak si polepšily o tři vítězství a stejný počet remíz. V tabulce nejvyšší soutěže se díky tomu posunuly na průběžnou osmou pozici. Aktuálně mají stejně bodů jako devátý Liberec (32) a na sedmou Olomouc ztrácejí jediný bod.

