Ligový debut v základní sestavě ale určitě potěšil, že?

Jsem rád, že jsem si ligu od začátku vyzkoušel (Fortelný měl na svém kontě jednu odehranou minutu ve Spartě - pozn. autora). Doufám, že se postupně budu zlepšovat, abych mohl týmu pomoct sbírat body.

Jak to viděl trenér Stanislav Hejkal?

"Za Fortelného jsem strašně rád. Hrál velmi dobře. Zvyká si na nové spoluhráče i na nový styl. Se Spartou sice asi je zvyklý hrát do plných, ale tady v Teplicích jako proti Slovanu většinu zápasů hrát nebudeme. Jeho výkon se mi zkrátka líbil. Pro český fotbal je příslibem, je to kreativní hráč."

Minulou sezonu jste hrál v Jihlavě. Jak velký skok mezi elitu to z druhé ligy je?

Je to více o rychlosti, je tu i rychlejší herní přemýšlení. Druhá liga je hlavně o soubojích a fyzické vlastnosti.



Byl jste překvapený, že jste se na Stínadlech hned dostal do základu?

Za to jsem šťastný. Jen mě mrzí, že těch 90 minut nevedlo ke třem bodům.

Snažil jste se být hodně aktivní, pracoval jste hodně v mezihře. To pro vás trenér chce?

Tímto se snažím prezentovat. Bylo tomu tak i v Jihlavě. Je to takový větší akční rádius. Trenér apeluje na to, abych hodně zabíhal za obranu a roztrhával tu defenzivní řadu.

Co čekáte od angažmá v Teplicích? Jak vám může pomoct?

Chci nabrat zkušenosti s ligou a využít ten prostor, co mi Teplice nabídnou. Chci jim to vrátit co nejlepšími výkony. Udělám vše, co bude v mých silách.



V Teplicích jste nějaký ten týden, měl jste čas na sehrání. Bylo to tak pro vás lepší?

Určitě. Čím delší čas, tím lépe. Jak pro mě, tak pro spoluhráče.

Liberec jste zamkli, ale ke gólu na 2:2 to nevedlo. Proč?

Bylo nám to k ničemu. Byli jsme bezzubí a nic závratného jsme si nevytvořili.



Nedošlo k podcenění Liberce?

Věřím, že nedošlo. Od trenéra jsme pořád poslouchali, že to nesmíme podcenit. Všichni v Liberci hrají o své triko, chtějí ukázat, co v nich je. My se bohužel potrestali sami svými chybami.