V prvním poločase Krupští drželi s favoritem krok, Baník totiž hrál staticky, chyběl mu pohyb. „Ten pohyb nám jednoznačně chyběl. Pak se to zlepšilo, vytvářeli jsme si prostory pro šance, bylo to lepší. Pomohl příchod Verbíře, ale není to jen o něm, celý tým se zvedl," chválil modlanský Martin Sigmund.

Krupka na vedoucí branku Modlan stačila odpovědět, patnáct minut před koncem ale fauloval její kapitán Kubný a sudí Zítko pískl penaltu. Letní posila Dominik Valenta Baník opět gólově podržel, pokutový kop bezpečně proměnil. „Šel jsem zbytečně do skluzu, měl jsem se to snažit ustát," drbal si Kryštof Kubný hlavu. „Děláme zbytečné chyby, to nás sráží. Tohle byla jedna z nich. Možná je to i tím, že dlouho čekáme na body."

KVÍZ: Velký test fotbalových znalostí o teplickém fotbale. Kdo dá 20/20?

FK Krupka přitom nehraje špatný fotbal, jenže vůbec není efektivní. „I proti Modlanům jsme hráli dobře. Ale je to tak po vápno. Chybí tam zakončení, nestřílíme z dálky. A když si nějakou šanci vypracujeme, zahodíme jí," štvalo Kubného.

Jak ze šlamastiky ven? „Tým si na sebe pořád zvyká, máme ho mladý. Ale už si to sedá, týden od týdne je to lepší. Chce to čas. Jenže v příštím kole máme Srbice. Nezbývá nám nic jiného, než pořádně makat a bojovat."

Modlany podruhé v řadě zvítězily, v jejich táboře proto vládla spokojenost. „Dvakrát jsme prohráli, dvakrát vyhráli. Uvidí se až po desátém kole. Máme dobrý mančaft, kolem starších je pár mladých. Myslím si, že půjdeme nahoru," řekl Sigmund.

FK Krupka - SK Baník Modlany 1:2 (0:0). Branky: 62. Paunkovič - 51. a 76. (PK) Valenta. Rozhodčí: Zítko - Šmíd, D. Žídek. ŽK: 3:2. Diváci: 230.