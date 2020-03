Po desáté hodině ke stadionu přijížděli hráči. Postupně se dozvídali, že zápasový dres znovu přes hlavu nepřetáhnou. Stoper Jan Knapík vyvalil oči. "Vážně? To je sranda, ne?" Další se chodili dívat na kdysi zelený pažit. Ležela na něm voda, která při procházce hrací plochou nepříjemně zatékala do bot.

Už v minulých sezonách měly v Teplicích se stavem hřiště problémy, v tomto ročníku se od podzimu stupňovaly, na jaře pak vygradovaly. "Trávník je v posledních týdnech ve velmi špatném stavu. I přes vytrvalou práci trávníkářů s ním momentálně při delších srážkách bohužel nelze mnoho dělat. Podle sond do podloží, které jsme si nechali při jeho zhoršující se kvalitě udělat, se zjistilo, že hlavní problém je ve složení podloží, které bude potřeba kompletně předělat. V létě je tak v plánu rozsáhlá rekonstrukce, která bude obsahovat kompletní odstranění podloží minimálně až po topení pod trávníkem, nové založení jednotlivých vrstev a následné položení travních koberců," vysvětluje mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

Nesehrání střetnutí nadělalo další vrásky trenérovi "sklářů" Stanislavu Hejkalovi. "Jsou to komplikace. My jsme hrát chtěli. Už si z toho děláme trošku srandu, že se to podruhé odložilo. Teď čekáme, co bude dál, jestli se bude hrát v pondělí na Bohemce. Podle toho pak pošlu hráče za béčko do Velvar. Půjdeme trénovat, ale musíme na umělku, to těm klukům také nepomáhá."

Pokud se duel Severočechů v Praze uskuteční, nebude moct Hejkal postavit vykartované Hyčku a Jakuba Mareše. "Je to takové nepříjemné prodlužování. Mareš měl touhle dobou už hrát, teď bude stát měsíc, to je pro něj ubíjející," ví Hejkal.

Trenér žlutomodrých prozradil, že svůj tým připravoval na Liberec dvakrát. "Pokaždé to byla jiná příprava. Třeba jiné video, jiné sestřihy. Měl jsem rozdílné sestavy a taktiky. Bylo to ovlivněné vykartovaní hráči, Ale Liberec to měl podobné. Na první utkání neměl Balutu, na druhé ano. My neměli poprvé Marečka, teď už ano. Tak uvidíme, jak to bude potřetí."



Není bez zajímavosti, že v obou sestavách trenéra Hejkala byl mladičký Matěj Radosta, který v tomto ročníku nastupuje za Teplice jen sporadicky. "Je to velká smůla. Mrzí mě to. Moc jsem se těšil, že si doma zahraji po dlouhé době konečně od začátku. Mrzí nás to všechny, přikládali jsme tomu zápasu velkou váhu. Budeme se holt na to muset připravit znova."