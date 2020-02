V Teplicích od brzkých ranních hodin sněžilo, napadlo okolo šesti centimetrů sněhu. Poté pršelo, což travnatá plocha nezvládla. Podle klubového webu nepomohlo několik dní zapnuté vyhřívání pod hrací plochou ani práce údržby stadionu.

"Vzhledem k podmáčení hrací plochy nebylo možné sníh odklidit těžkou technikou. Údržba stadionu ho sice dokázala pomocí lehčích strojů alespoň částečně odklidit, ale i přesto byla hrací plocha natolik podmáčená, že není možné utkání odehrát," řekl tiskový mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

"Utkání nebylo sehráno z důvodu nezpůsobilé hrací plochy. Celou jsem ji prošel a více než 80% hrací plochy je silně podmáčené, pod bahnem," řekl novinářům sudí Emanuel Marek. "Využili jsme všech možností, ale předpoklad, že by se to zlepšilo, byl minimální. Oba týmy nechtěl zápas sehrát, ale to pro mě nebylo směrodatné. O tom, jestli se hrát bude, nebo ne, rozhoduje vždy rozhodčí. Na takovém terénu hrozí zranění, ani hra by neměla svoji kvalitu," přidal Marek.



Odložení zápasu trenér "sklářů" Stanislav Hejkal vítá. "Podle mě zvítězil zdravý rozum, bylo to správné rozhodnutí. Kdyby se zápas odehrál, tak by hřiště bylo celé jaro nepoužitelné."



Bude odložení pro žlutomodré výhodou? "Nám odložení zápasu nic neřeší, v příštím zápase proti Slovácku stejně budeme bez vykartovaných Jakuba Mareše a Marečka. Místo zápasu byl plnohodnotný trénink. Uzpůsobíme tomu i celý týden, musíme víc potrénovat, když budeme mít pak anglický týden. Jestli si odpočineme od ligového stresu? Některé mužstva za námi nás můžou dotáhnout, tabulka bude opticky vypadat jinak, to pro psychiku také není ideální. Už jsme to na začátku ligy zažili, když se nehrál zápas s Mladou Boleslaví. Proto z psychologického hlediska to nemusí být takovým přínosem, jak se může zdát," upozorňuje Hejkal.



V Teplicích se dlouhodobě potýkají se špatnou kvalitu trávníku, na vině je především podloží, které neabsorbuje vodu, jak by správně mělo. V létě na Stínadlech počítají s výměnou, trávník se nebude sázet nový, ale položí se dovezený koberec. "V ligové soutěži jsem 12 let, takhle špatné hřiště jsem ještě neviděl. Už z prvního pohledu mi bylo jasné, že to je na hraně. Když jsem si hrací plochu prošel, tak bylo jasné, že se na tom hrát nedá," řekl sudí Emanuel Marek, který bude hlavním arbitrem i při dohrávce za 10 dnů.



V neděli 8. března hrají Teplice doma s 1. FC Slovácko, ve středu 11. března budou hostit v dohrávce Liberec.