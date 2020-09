"Celý tým podal velmi dobrý, bojovný a disciplinovaný výkon. V defenzivě jsme hráli na čtyři obránce, protože jsme pro hru na tři neměli dostatek vhodných hráčů. Ale není umění vařit se solí, ale bez soli. Proč takové výkony nedokážeme opakovat? To kdybych věděl, lámu si s tím hlavu, kde chodím. Vidím hráče na tréninku, jsou dobří. Je to jen v jejich hlavách. Musíme udělat nějakou bodovou šňůru," zhodnotil vítězný zápas teplický trenér Stanislav Hejkal.

Rozhodující okamžik utkání přišel po rohu teplického Moulise. Fillo si balon na první tyč srazil do vlastní sítě hlavou, Laštůvka byl bez šance. Není bez zajímavosti, že bývalý teplický fotbalista před tímto klíčovým momentem už dvakrát ohrozil vlastního gólmana podobným způsobem. "Cítím se mizerně. Vinou mé vlastní branky jsme prohráli, navíc mě pak trenér sundal. Pocity jsou fakt hrozný, byl to hororový zápas, navíc tady v Teplicích, kde jsem hrál. Při gólu jsem asi měl mít lepší postavení. Propadlo to přes první tyč, chtěl jsem do toho trknout. Možná mě Shejbal, který tam se mnou byl, trošku rozhodil," shrnul znatelně zkroušený Fillo. "Ten gól pramení z naší bojovnosti a pohybové aktivity. Nepadl jen tak náhodou," podotkl Hejkal.

Teplice byly v sobotním deštivém podvečeru v první půli aktivnějším mužstvem. Ve druhém poločasu zase prokázaly obrovskou vůli po vítězství a bojovnost. Díky spolupráci Vukadinoviće a Žitného šly v 58. minutě do vedení, záhy ale inkasovaly vyrovnávající trefu. Chvíli byly dole, poté se ale oklepaly a divácky neatraktivní souboj rozhodly.



Ostravanům hra příliš nešla, oproti týden starému výkonu proti Pardubicím byl ten z Teplic sotva poloviční. "Jsem hodně zklamaný. Především v prvním poločase jsme mohli být rádi, že jsme neinkasovali, protože domácí byli lepší. Po změně stran a naší jedné změně v sestavě jsme se trochu zvedli, ale inkasovali jsme dvakrát po zbytečných chybách. Na souhru před prvním gólem domácích jsme se připravovali, přesto nás zaskočili. Ve chvíli, kdy jsem za stavu 1:1 věřil, že můžeme rozhodnout, inkasujeme po standardce. Sráží nás nevyrovnané výkony,“ láteřil kouč Baníku Luboš Kozel.



Trenér Hejkal postrádal svalově indisponované Řezníčka, Paradina a Nazarova, naopak byl rád, že díky rozhodnutí odvolací komise mohl v obraně použít Davida Heidenreicha. Mladý stoper smí hrát až do vyřešení případu ohledně diskutabilního udělení červené karty v týden starém souboji Teplic se Slavií. "Je dobře, že mohl hrát. Vždyť to jeho vyloučení bylo nesmyslné… Ale dozvěděl jsem se, že může nastoupit, až v poledne. Kdyby nemohl, hrál by místo něho Shejbal, který je však po zranění a ještě není stoprocentně připravený." V sestavě měl oproti zápasu na Slavii středopolaře Kučeru, který v Edenu nehrál kvůli svému rapovému vystoupení v jednom z pražských barů. "Kučera je pro mě platný hráč, potřebuji ho na hřišti, ne někde na diskotéce," glosoval první muž teplické kabiny nevšední extempore svého svěřence.

Zlepšený výkon je prý také dílem Vukadina Vukadinoviće, poslední teplické posily. "Jsem rád za to, jaké oživení přinesl naší hře. Má rychlost, agresivitu, zkušenost. Možná nezůstaneme pouze u něj, v neděli dorazí na zkoušku hráč z Dunajské Stredy, možná i někdo další. Máme hodně zraněných, musíme kádr doplnit, dokud to ještě jde," uvedl Hejkal na pozápasové tiskové konferenci.

FK Teplice - Baník Ostrava 2:1 (0:0)

Branky: 58. Žitný, 75. vlastní Fillo - 60. De Avezedo. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dohnálek - Rejžek (video). ŽK: Mareček, Žitný, Vukadinovič, Grigar, Ljevakovič - Pokorný, Svozil. Diváci: 1348 (limit 2000 diváků na stadionu).

Teplice: Grigar - Černý, Heidenreich, Mareček, Hyčka - Vukadinovič (90. Radosta), Kučera, Trubač (66. Shejbal), Žitný (90. Ljevakovič), Moulis - Mareš (72. Knapík). Trenér: Hejkal.

Ostrava: Laštůvka - Fillo (80. Jirásek), Pokorný, Svozil, Fleišman - Jánoš, Tetour - De Azevedo, Kuzmanovič (80. Šašinka), Holzer (62. Tijani) - Zajíc (46. Potočný). Trenér: Kozel.