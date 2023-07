Na Stínadlech už bude fandit jen jeden domácí kotel! Tepličtí fotbaloví fanoušci, kteří dlouhá léta hnali svými hlasivkami Severočechy do boje odděleně ve dvou táborech, v nové sezoně spojí síly. Své stanoviště budou mít na jižní tribuně za brankou.

Atmosféra na fotbale v Teplicích | Video: Deník/František Bílek

Zdroj: Štěpán Bílek

Informaci o spojení přinesly obě dvě skupiny, které doposud povzbuzovaly „žlutomodré" v rozdílných sektorech Stínadel. V sektoru 34 sídlí umírněnější Fanklub FK Teplice, v sektoru 15 pak divočejší parta, která si říká Sektor 15, poslední dobou se transformující do formace Mladí skláři.

Víte, že…

fanouškovské tábory „žlutomodrých" byly během padesáti let, co funguje stadion Na Stínadlech, už na všech jeho tribunách? Nejčastěji sídlily fankluby na východní tribuně, v 90. letech vystřídaly severní, jižní i západní (hlavní) tribunu.

„Letošní sezóna bude zlomová a zapíše se do teplické historie. Od zápasu se Spartou dojde ke spojení všech aktivních fans na Stínadlech - Fanklub FK Teplice, Mladí skláři, SEKTOR 15 TEPLICE. Budeme se scházet za bránou. Pojďte do toho všichni s námi. Společně uděláme atmosféru kterou si náš klub a stadion zaslouží," vyvěsil na sociálních sítích svůj vzkaz Fanklub FK Teplice, podobně tak učinili i Mladí skláři.

Teplice začínají novou sezonu 22. července domácím duelem s Plzní, v neděli 6. srpna hostí Jablonec, se Spartou se před svými fanoušky utkají až 19. srpna. Proč dojde ke spojení kotlů až při třetím domácím duelu? „Chceme vše vysvětlit co nejvíce lidem v sektoru fanklubu, aby šli s námi do nového kotle. Jsou to ti, co jsou s námi celou dobu; chceme aby šli s námi za bránu. Máme na to dva zápasy. Ne všichni jsou totiž na sociálních sítích. Zápas se Spartou je i ideální v tom, že se očekává velká návštěva, může to být na rozjezd skvělý začátek," vysvětluje za fanklub Marek Mařík, jeden z jeho lídrů.

Z jakého důvodu se kotelníci rozhodli pro jižní tribunu za brankou? Jednalo se o kompromis? „Není to kompromis, ale shoda. Kotel je na většině stadionů za bránou, je to nejlepší místo pro aktivní fanoušky," tvrdí Maříkův kolega Martin Štrobl.

Aktivitu fanoušků podporuje vedení FK Teplice. Do nového kotle se chystá i teplický primátor Jiří Štábl, který na rozdíl od předchozího primátora Hynka Hanzy nesleduje fotbal z čestné lóže Stínadel. „Budeme tam," potvrdil pod příspěvkem fanklubu o připravovaném spojení.

Na jižní tribunu se fotbalistům Teplic vždy hrálo lépe:

Zdroj: Štěpán Bílek