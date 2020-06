Teplická fotbalová líheň vyprodukovala další jméno pro ligu. Po Žitném, Radostovi nebo Knapíkovi dostal v neděli proti Zlínu poprvé šanci 19letý záložník Jakub Emmer, který shodnou okolností minulý týden vyhrál v kategorii starších dorostenců klubovou anketu „Sklář roku“.

Jakub Emmer odehrál proti Zlínu 22 minut. Rozhodně v nich coby nováček obstál. | Foto: Deník/František Bílek

Po 22 minutách na zeleném pažitu se mladíček s číslem 38 na zádech cítil jako ve snu. „Přemýšlel jsem o tom, jaké bude nastoupit v lize, každý den. Byl jsem před střídáním nervózní, pak to ze mě spadlo. Kluci říkali, že dobrý, ale pořád je co zlepšovat,“ říkal pak na tiskové konferenci, na níž působil v mnohem větším stresu než na hřišti. Emmer pochází z Dubí, základní školu odchodil na teplické Edisonce, kde si fotbalisty už několik let hýčkají. A střední? Také „fotbalová“ klasika – Střední škola technická AGC, obor elektrikář. „Mám to za sebou, ještě přemýšlím o maturitě,“ říká čerstvý absolvent.