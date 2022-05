Žlutomodří v posledním kole nadstavbové části pošetřili opory, proti Vlašimi by měli mít až na dlouhodobé marody všechny k dispozici. „Bude na nás daleko větší tlak než na Vlašim. Kluci si doufám uvědomují, o co hrají. Rozhodne psychika, aktuální forma, extra motivace pro Vlašim, že by chtěla udělat krok do ligy, pro nás extra motivace, že v ní chceme zůstat,” vyhlíží lodivod Severočechů dlouho očekávaný souboj. „Když dvojzápas nezvládneme, nemáme v lize co dělat!” dodává jednoznačně.