Dračice Pejšová si medaili domů z MS znovu nepřivezla

Hokejové reprezentantky České republiky do 18 let medaili na mistrovství světa do 18 let v Bratislavě nevybojovaly, skončily na šestém místě.

Daniela Pejšová | Foto: soukromý archiv D. Pejšové