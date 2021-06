První letní posilu oznámila fotbalová Sigma Olomouc. Do mužstva přichází útočník David Vaněček, jenž naposledy hrál v Maďarsku. Třicetiletý urostlý forvard podepsal smlouvu na dvě sezony. Teplice, které byly jeho poslední českou zastávkou, si podle zákulisních informací nemohly dovolit platit Vaněčkem požadovanou měsíční gáži.

David Vaněček | Foto: Foto: SK Sigma Olomouc

„Velmi se těším na novou výzvu. Jsem rád, že jsem se vrátil do Česka. V Olomouci se mi líbí snad úplně všechno, v úterý jsem se byl projít po centru města a jsem nadšený. Pro přestup do Sigmy jsem se rozhodl díky zájmu, který projevila, a také díky korektnímu jednání pana Mináře. Roli hrál i nástup trenéra Jílka. Znám ho z mládežnických reprezentací. Je to skvělý trenér,“ řekl Vaněček pro klubový web.