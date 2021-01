V otevřeném dopise, který je adresován Pavlu Šedlbauerovi, vyzývá k odvolání Petra Hynka z funkce ředitele klubu i z funkce člena představenstva. "Obáváme se, že v opačném případě nebude náš klub v očích široké sportovní veřejnosti vnímán jako transparentní a že všechny další boje proti korupci, nefér jednání, všechny další programy sociální zodpovědnosti nebudou brány pozitivně a s vážností, s jakou byly brány doposud," je mimo jiné uvedené v otevřeném dopise Fanklubu FK Teplice.

Petr Hynek ve středu po poledni přiznal, že se Bendovy párty zúčastnil. „Byl jsem tam, protože Petra Bendu znám 25 let, možné déle. Přišlo mi slušné mu jít popřát k padesátinám. Ano, byla to chyba," řekl Deníku, že byl stejně jako Hnilička, Paroubek, Šlégr nebo Husák známému podnikateli popřát k jeho padesátým narozeninám.

Teplický klub ironií osudu v úterý prohlášením Pavla Šedlbauera nelegální večírek odsoudil, především pak účast Milana Hniličky, šéfa Národní sportovní agentury a poslance parlamentu. "Milan Hnilička měl jít při všech opatřeních, která platí, příkladem celé sportovní veřejnosti i samotným sportovcům. Už dlouhou dobu po celé republice nemohou sportovat tisíce dětí, u nichž to ovlivňuje nejen jejich další sportovní kariéru, ale především jejich vývoj. Ve stejné době však chodí politici do zavřených restaurací, pohybují se bez roušek a porušují další nařízení. To se mi nelíbí!" stálo v prohlášení, které bylo na klubovém webu "sklářů".

Až poté se Šedlbauer dozvěděl, že v hotelu Prince de Ligne byl i jeho podřízený Petr Hynek. "V kontextu toho klubového prohlášení mě to, že na oslavě byl i pan Hynek, o to víc štve. Určitě to nemůžeme jen tak přejít, ale zároveň nemůžeme Petra střelit do hlavy. Jeho přestupek je v rozporu s naším etickým kodexem, ale na druhou stranu nemá veřejnou funkci. Podle toho to musíme řešit," komentoval Deníku, čímž naznačil, že k odvolání Petra Hynka s největší pravděpodobností nedojde.

To se ale vůbec nelíbí teplickým fanouškům, kteří si zakládají na image klubu, který bojuje proti korupci v českém fotbale, který jedná čestně a fér. V kontextu Šedlbauerových úterních slov nevidí jiné řešení, než právě odvolání klubového ředitele. "Věříme, že celou situaci důkladně zvážíte a vyvodíte z ní pro nás jediné možné východisko, kterým je okamžité odvolání pana Hynka z pozice ředitele FK Teplice a člena představenstva FK Teplice. Díky boji Vás a celého klubu za očistu českého fotbalu, díky kladnému přístupu klubu i firmy AGC ke společenské odpovědnosti, díky akcím klubu v rámci nadačního fondu jsme my, fanoušci, právem hrdí na žlutomodré barvy. Bohužel tento kladný obraz byl nezodpovědným chováním pana Hynka silně pošpiněn," stojí v otevřeném dopise Fanklubu FK Teplice.

Pavel Šedlbauer avizoval, že jednání s Petrem Hynkem proběhne ve čtvrtek ráno.

CELÉ ZNĚNÍ OTEVŘENÉHO DOPISU FANKLUBU FK TEPLICE



Vážený pane Šedlbauere,



jako věrní fanoušci žlutomodrých barev se musíme vyjádřit k událostem posledních dní, především pak k účasti ředitele klubu, pana Petra Hynka, na oslavě narozenin pana Bendy.



V této nelehké době, kdy děti nesmí sportovat, fanoušci nesmí na stadiony a život nás všech je omezen řadou vládních restrikcí, chápeme chování všech účastníků výše zmíněné oslavy jako nepřípustné. Stejný postoj jste zaujal také Vy úterním prohlášením na adresu pana Hniličky, což jsme přivítali, protože to koresponduje s dlouhodobým postojem FK Teplice.



Díky boji Vás a celého klubu za očistu českého fotbalu, díky kladnému přístupu klubu i firmy AGC ke společenské odpovědnosti, díky akcím klubu v rámci nadačního fondu jsme my, fanoušci, právem hrdí na žlutomodré barvy. Bohužel tento kladný obraz byl nezodpovědným chováním pana Hynka silně pošpiněn.



Vyjádření pana Hynka, že šel jen poblahopřát svému dlouholetému kamarádovi, protože to považuje za slušnost, bereme jako výsměch a urážku všech hodnot, které náš klub zastává.



Vadí nám nejen zmiňované porušení vládních nařízení, ale také to, do jaké společnosti se zapletl, jak se nyní na náš klub bude nahlížet.



Věříme, že Vy i ostatní zástupci klubu a firmy AGC vnímají tuto situaci stejně.



S ohledem na výše zmíněné věříme, že celou situaci důkladně zvážíte a vyvodíte z ní pro nás jediné možné východisko, kterým je okamžité odvolání pana Hynka z pozice ředitele FK Teplice a člena představenstva FK Teplice.



Obáváme se, že v opačném případě nebude náš klub v očích široké sportovní veřejnosti vnímán jako transparentní a že všechny další boje proti korupci, nefér jednání, všechny další programy sociální zodpovědnosti nebudou brány pozitivně a s vážností, s jakou byly brány doposud.



Ještě připomínáme, že v případě pana Hniličky Vám také nestačí složení poslaneckého mandátu, proto věříme, že pana Hynka nebudete trestat pouze pokutou či podmínkou, nebo omezením některých pravomocí.



Z našeho pohledu se jedná o výrazné pošpinění image klubu, neobstojí ani argument, že pan Hynek není veřejně činná osoba. Ten by v žádném případě neměl obstát jako alibi pro jeho další pokračování ve výše zmíněných funkcích. Mějme, prosím, jeden společný cíl - co nejlepší kredit našeho klubu.



Fanklub FK Teplice