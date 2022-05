Řepka, který působí ve funkci šéfa FK Teplice rok a čtvrt, nechce v současné situaci příliš rozebírat, co se v této sezoně se žlutomodrými stalo. „Času na analýzy, rozbory a hodnocení bude ještě hodně. Nyní je rozhodující, že máme vše stále ve vlastních rukách. Téhle šance musíme využít! Musíme se soustředit se jen a pouze na zmiňované dvojutkání a dokázat, že Teplice do ligy patří!”

Fotbalisté severočeského celku budou v domácím střetnutí potřebovat co největší podporu fanoušků. Řepka k ní vybízí. „Chápu, že jsme fandům mnoho té fotbalové radosti v tomto ročníku neudělali; mnoho fanoušků je obrovsky zklamáno, ale teď bych je chtěl požádat, aby neváhali a přišli. Jde opravdu o hodně. Každý fanoušek nám na stadionu může pomoci.”

Rudolf Řepka vnímá baráž také jako „jakési referendum o tom, jestli Tepličané opravdu chtějí nejvyšší soutěž”. Teplice a fotbal, to k sobě patří, vždyť v lázeňském městě se kopalo do míče už od začátku minulého století na nejvyšší úrovni. „Pořád věřím, že si všichni uvědomujeme, že bychom ztratili něco, co k Teplicím již dlouhá léta patří, na co můžeme být v našem městě hrdí a pyšní! Jsem přesvědčen, že i díky podpoře fanoušků přímo na Stínadlech ligu nakonec udržíme!”

Vedení FK Teplice se snaží do hlediště na domácí barážový duel přilákat co nejvíc fanoušků různými akcemi. „Na barážový duel bude vstupné zdarma, chystáme také pivo zdarma pro první tři tisícovky diváků. Už nyní oslovujeme všechny školy, fotbalové i sportovní kluby nejen v Teplicích, ale v celém Ústeckém kraji, aby na zápas dorazily a přenesly svoji energii na samotné hráče. Ligy v Teplicích se nevzdáme!”

Pokud skláři skoční po nadstavbové části patnáctí, budou hrát první zápas doma příští středu od 17 hodin s druhým celkem druholigové tabulky, odveta se pak odehraje na stadionu zatím neznámého soupeře v sobotu od 16 hodin. V případě, že skončí čtrnáctí, budou hrát první barážové střetnutí venku proti třetímu družstvu druhé ligy, a to ve čtvrtek od 17 hodin. Odveta bude na programu na Stínadlech v neděli od 16 hodin.

Aktuálně je ve druhé lize na druhém místě Opava s 51 body, třetí Vlašim a čtvrtá Líšeň mají o bod méně. V sobotním posledním druholigovém kole hraje Vlašim s Opavou, Líšeň bude usilovat o tři body na Žižkově.

Teplicím už půjde v sobotu od 18 hodin proti Pardubicím o možnost poskočit na čtrnáctou příčku, kterou nyní okupují s dvoubodovým náskokem Bohemians. Ti doma ve stejný čas hostí již sestupující Karvinou. Aby se žlutomodří vyhoupli na 14. místo, potřebují porazit Východočechy a fandit Karviné, aby ve vršovickém Ďolíčku neprohrála.

Na minulém duelu bylo na Stínadlech dva tisíce fanoušků. Podívejte se: