Tepličtí se trápí, v lize padli už čtyřikrát v řadě, z toho třikrát na svém stadionu. Sužují je častá zranění a tím pádem rotace v sestavě, problémem je i neproduktivní útok a druhá nejpropustnější obrana. Často chybují jednotlivci, po sobotním střetnutí s Ostravou (2:3) se nejvíce probíraly chyby brankáře Luďka Němečka.

„Udělali jsme dvě hrubé chyby vzadu, za stavu 1:1 ale měl Emmer stoprocentní šanci, tam se lámal chleba. To je stejná chyba, jako když pochybí brankář," říkal trenér sklářů Zdenko Frťala na pozápasové tiskovce.

Není bez zajímavosti, že žlutomodří ve čtyřech posledních utkáních třikrát vedli, pokaždé ale odcházeli do kabin se svěšenými hlavami a bez jediného bodu. „Bohužel ale naše víra ve výsledek opadá po obdržené brance. Těch zápasů, co jsme vlastní vinou ztratili je spousta," hlesl Frťala.

Vira fanoušků v něj ale neuvadá, teplickému trenérovi na základě práce s týmem v předminulé a minulé sezoně nebývale věří.

„Zdeno, stojím za tebou. I kdyby jsi se rozkrájel… Ale ani Mourinho by tady nic neudělal," napsal na sociální síť Facebook Petr Kerschowski. „Zdeno je jediný trenér v lize, který úspěšně táhne třetiigový kádr v 1.lize. Víc slov asi netřeba," přidal Jan Dědíč. V podobném duchu se o současné situaci ve fotbalových Teplicích vyjadřují o ostatní fandové severočeského týmu.

Vnímají, že klub už několikátou sezonu po sobě vinou nedostatku finančních prostředků na posily nepřivedl hráče, kteří by v nejvyšší soutěži díky své kvalitě tým táhli. „Zdenko, vždycky jsi pro Teplice odvedl maximum. Vím, že s tím, co hrajeme, se nedají dělat kouzla. Vedení a AGC by se mělo probrat a sáhnout si do svědomí, bez financí a kvalitních hráčů není možné hrát první ligu Je to dlouhodobý problém, teď se to začíná vše sčítat," uvedl příznivec Václav Stuchlý a trefině tím vystihl palčivý problém teplického klubu.

Vedení FK Teplice už po předchozí porážce s Mladou Boleslaví ústy ředitele Rudolfa Řepky vyjádřilo Frťalovi podporu. „Nebudeme si jako vedení hledat alibi v podobě výměny trenéra. Chtěl bych deklarovat, že pozice trenéra a jeho realizačního týmu je naprosto pevná. Odvádějí skvělou profesionální práci. Jsme jeden tým a špatným obdobím si jako tým také projdeme."