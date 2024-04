Další čtyřka na hřišti soupeřů. Fotbalisté Teplic po debaklu 0:4 v pražském Edenu inkasovali čtyři branky i v Ostravě, kde prohráli 1:4 s Baníkem. Domácí na osmý pokus ukončili čekání na výhru před vlastními fanoušky. Bezmála deset tisíc diváků potěšili góly Abdullahi Tanko, Matúš Rusnák, Ewerton a Adediran. Za skláře se trefil debutující osmnáctiletý litevský stoper Nojus Audinis.

Utkání 26. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 31. března 2024, Ostrava. Matúš Rusnák z Ostravy. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Porážka nás mrzí. Neproměňovali jsme bohužel naše šance, hlavně v prvním poločase a inkasovali jsme naopak laciné branky. Celkově jsme v utkání pohrdli snad pěti dobrými příležitostmi. Jinak Baník nás rozestavením nepřekvapil. Každopádně musíme zvednout hlavu, na tento nezdařený výsledek zapomenout a připravit se doma na Hradec,“ podotkl kouč Teplic Zdenko Frťala.

Na hřišti mu chybělo kromě efektivity ještě spoustu dalších faktorů, které rozhodují ve sportu o úspěchu a neúspěchu. „Snažím se do hráčů dostat větší hladovost, aby z nich šel větší strach, větší buldočí snahu jít do soubojů. Představuji si více emocí ve hře. A že nám v reprezentační přestávce chybělo několik hráčů, kteří byli se svými týmy? To nemělo na výsledku vliv. Rozhodly jiné věci," mínil Frťala.

Jedním z reprezentantů je Daniel Fila, který v jednadvacítce dal dva góly a potvrdil tak svou střeleckou formu z ligy. V Ostravě ale v několika šancích selhal. „Fila se dostal do šancí, odvedl velké penzum práce, ale nebyl za to odměněný gólem. Snad v příštím utkání gól dá," věřil teplický lodivod.

Žluto-modří se museli obejít bez několika hráčů, kteří se potýkají se zdravotními problémy. Budou za týden na Hradec připraveni? „Naděje tam je, ale zranění jsou to nečitelná. Ale i hráči, kteří nastoupili na záskok, ukázali perspektivu, například Pepík Švanda."

Příslibem do budoucna může být i střelec jediné teplické branky, Litevec Nojus Audinis. Co si o něm Frťala myslí? „Přišel k nám v zimě. Je to hráč, který je v reprezentaci, je v něm velký potenciál co se týče somatotypu, individuálních schopností. Ideální je na pozici stopera. Věříme v jeho budoucnost, brzy by se mohl dostat do základní sestavy."

Fanoušci na vítkovickém stadionu byli za čtyři branky šťastnější než kdy jindy, vedení klubu totiž za každou trefu slíbilo sníženi piva o tři koruny. „Doufám, že se něco vypilo a diváci z toho měli radost. Dělám si legaci, jsme především rádi, že jsme vyhráli a lidé si to užili. Bylo krásné počasí, hodně jich přišlo a byl to fajn zápas, myslím si, pro všechny dneska," okomentoval zajímavou marketingovou akci obránce Baníku Michal Frydrych.