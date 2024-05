Pohárová Evropa je ještě daleko, ale za tyhle góly by se nemuseli stydět ani renomovaní evropští kanonýři. Tepličtí Daniel Fila a Filip Havelka nasměrovali své Teplice v duelu s Libercem k postupu do další fáze prostřední nadstavbové skupiny krásnými brankami, skláři slavili s pěti tisícovkami fanoušků výhru 2:0.

Do odvety, která se hraje příští neděli, půjdou svěřenci kouče Zdenka Frťaly s dvougólovým náskokem. Zrodil se po obrátce. Nejdříve vyhnal pavouky z Bačkovského branky kanonýr Fila, poté jejich méně rychlejší kamarády poslal do věčných lovišť střídající Havelka. Vypadalo to, jako by oba soutěžili o to, kdo dá hezčí gól. „My se často hecujeme, doufám, že ten můj byl hezčí," culil se Havelka, který v minulosti oblékal liberecký dres.

Daniel Fila, jehož na Stínadlech sledoval Jindřich Trpišovský s myšlenkou stáhnout si kmenového hráče Slavie zpět do Edenu, přiznal, že takhle parádně by se mu povedlo skórovat z deseti pokusů dvakrát. „Je to věc z tréninku, ale v utkání je jiný tlak, jiná rychlost. Viděl jsem, že obránci jdou dolů, měl jsme prostor, tak jsem to zkusil."

Také Havelkovi nechala obrana Slovanu až příliš místa a času na střelu. „Byly to dvě chyby. Při tom druhém gólu to bylo velké zaváhání. Při prvním jsme zase dovolili Teplicím rychlý přechod," zlobil se trenér Liberce Luboš Kozel. „Trenér nám říkal, ať to z dálky zkoušíme," prozradil Havelka taktiku.

Mužstvo od Ještědu bylo v lázeňském městě několikrát blízko brance, jenže v koncovce se trápilo, navíc narazilo na dobře chytajícího slovenského brankáře v službách Teplic Richarda Ludhu. „Do odvety musíme zlepšit koncovku," ví Kozel.

Tepličtí pojedou k Nise s dvougólovým náskokem. Bude jim stačit? „Je to dobrý náskok, ale pořád nic neznamená," říkal novinářům Fila. Jeho kamarád Havelka byl stejného názoru. „Je to jen poločas, i když je to slibné. Rozhodně nesmíme jet do Liberce s tím, že ten náskok budeme bránit, to by byla sebevražda. Teď se dobře připravíme a v neděli pojedeme uspět a postoupit."