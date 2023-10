/FOTO/ Teplice v Uherském Hradišti potvrdily že po výborných výkonech zpravidla padají z výšky na ústa. V minulém kole je hřála bezgólová remíza se Slavií, nyní truchlí po porážce 0:2 od Slovácka, na níž má velký podíl řada chyb, které svěřenci kouče Zdenka Frťaly v duelu 11. kola FORTUNA:LIGY nadrobili. „Skláři" zároveň vytvořili smutný klubový rekord, když vyfasovali i ve čtvrtém soutěžním utkání za sebou červenou kartu.

Stínadla | Video: Deník/František Bílek

Dva týdny nazpět si červený kartónek prohlédl v ligovém souboji v Liberci Havelka, v Drnovicích ho pár dní na to při pohárovém zápase proti Vyškovu obdržel Krsmanović, poté se v lize proti Slavii červenal Dramé. V sobotu musel už v 25. minutě pod sprchy Lukáš Mareček, když fauloval unikajícího Jurošku. Zkušený záložník byl v dresu Teplic vyloučený už počtvrté, každé z těchto střetnutí Severočeši nakonec prohráli.

„Tomu vyloučení předcházela situace, kterou jsme chtěli řešit moc profesorsky. Vyústila v červenou kartu. Vyloučení zhatilo naše záměry. A ano, bohužel to není poprvé, co jsme šli do deseti," zlobil se teplický trenér Frťala na pozápasové tiskové konferenci.

Do té doby „žlutomodří" hráli s domácími přinejmenším vyrovnanou partii, své velké šance spálili Havelka a Fila. Jenže Marečkova červená karta převážila misky vah na stranu Slovácka, které vyhrálo vzájemný souboj posedmé v řadě.

Tři minuty po obrátce dorážel Grigarem vyražený míč do teplické branky Cicilia, po dalších osmi minutách pustil gólman Teplic pod tělem poměrně lehkou střelu Havlíka a bylo rozhodnuto. „Soupeři jsme góly darovali svými chybami. Tomáš nás ale podržel v jiných zápasech, nebudu mu tu chybu vyčítat. Stejná chyba je nedat tutovky nebo penaltu," nechtěl Frťala házet neúspěch na dlouholetou brankářskou oporu.

Jak viděl utkání domácí kouč Martin Svědík? Co on považuje za jeho rozhodující momenty? „Chycení gólové šance Fily za bezgólového stavu Milanem Hečou. Bylo velmi důležité, že jsme neinkasovali. Pak vyloučení hráče Teplic a náš gól ve 48. minutě. Bylo důležité, že jsme ho dali hned po přestávce. Pak jsme přidali druhou branku a měli jsme utkání ve své moci."

„Skláře" dlouhodobě trápí velká marodka a zároveň úzký kádr. Zdenko Frťala si ale stěžovat nechce. „Nebudeme kňourat, ale pracovat s tím, co máme. Jsem rád, že je teď reprezentační pauza. Musíme dát pobité kluky do stavu, aby byli připraveni na další kola."

Za dva týdny hostí Teplice na Stínadlech Baník Ostrava.

1. FC Slovácko - FK Teplice 2:0 (0:0).

Branky: 48. Cicilia, 56. Havlík. Rozhodčí: L. Szikszay – J. Hrabovský, J. Pečenka; VAR: M. Zelinka; AVAR: J. Hurych. ŽK: 53. Daníček, 66. M. Kadlec – 35. Hronek. ČK: Šumulikoski - 25. L. Mareček. Diváci: 4232.

Slovácko: Heča – Reinberk, M. Kadlec (C), Daníček (58. Hofmann), Doski – Valenta (73. Petržela), Havlík – P. Juroška (58. Holzer), Trávník, Siňavskij (88. Kim) – Cicilia (73. Vecheta). Trenér: Martin Svědík.

Teplice: Grigar – Chaloupek, Beránek (85. Krsmanović), Radosta (85. Bílek) – Knapík, Havelka (56. Vachoušek), L. Mareček, Jukl, Hronek (46. J. Hora II), Trubač (C) (66. Křišťan) – Fila. Trenér: Zdenko Frťala.