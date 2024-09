Aktualizujeme

Fotbalisté Ostravy venku v nejvyšší soutěži triumfovali po osmi zápasech a poprvé od dubna a posunuli se na čtvrté místo neúplné tabulky. Domácí vedli po gólu Abdallaha Gninga z 34. minuty, o tři minuty později ale srovnal David Buchta a po změně stran dokonali obrat Karel Pojezný s Ewertonem. Ve čtvrté minutě nastavení už jen snížil střídající Tsykalo. Severočeši jsou po sedmé porážce v ligové sezoně nadále předposlední.

Přitom to s domácími, kteří opět museli vinou různých absencí poslepovat sestavu, nejprve vypadalo dobře. Ve 34. minutě Bílek našel centrem před bránou Jásira, jehož hlavičku gólman Markovič vyrazil jen ke Gningovi a ten zblízka zakončil. Senegalský útočník se trefil počtvrté v ligové sezoně, všechny zásahy si připsal v posledních pěti kolech.

Slezané ale ukázali kvalitu a záhy srovnali. Kráte po přestávce přišel kontroverzní moment. Němeček chytil vysoký míč z rohu do rukavic, ale narazil do stojícího Kpoza. Hrací předmět poté, co domácímu brankáři vypadl, dopravil do sítě Pojezný. Sudí Berka se poradil s VARem, který mu doporučil gól uznat; Kpozo prý neudělal žádný aktivní pohyb, kterým by omezil Němečka.

Zmar sklářů završil Ewerton parádní třetí brankou. Chvíli před koncem se ještě podobně fantasticky trefil Tsykalo, jenže to už bylo na vyrovnání pozdě.

Ostrava vyhrála na teplických Stínadlech v lize počtvrté za sebou.

FK Teplice - Baník Ostrava 2:3 (1:1)

Branky: 34. Gning, 90.+4 Tsykalo - 37. Buchta, 52. Pojezný, 65. Ewerton. Rozhodčí: Berka - Kříž, Vlček - Zelinka (video). ŽK: Cykalo, Němeček, Mareček - Klíma. Diváci: 3741.

Teplice: Němeček - Mareček (75. Sedláček), Kričfaluši, Danihel (23. Tsykalo) - Bílek, Jukl, Trubač (59. Havelka), Urbanec - Emmer (59. Horský) - Yasser (75. Čerepkai), Gning. Trenér: Frťala.

Ostrava: Markovič - Juroška, Chaluš, Pojezný, Kpozo - Buchta (82. Holzer), Rigo, Boula, Šín (88. Frydrych), Ewerton - Tanko (74. Klíma). Trenér: Hapal.