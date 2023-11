Liga se opět rozbíhá, v sobotu odpoledne (15) přijedou do Teplic „klokani" z vršovického Dolíčku. Domácí „skláři" před reprezentační pauzou dvakrát vyhráli, když doma porazili Mladou Boleslav a poté přivezli tři body z Českých Budějovic. „Hráli jsme zodpovědně, bez chyb. Poctivý výkon je základ, chceme se takhle prezentovat i proti Bohemians," říká trenér FK Teplice Zdenko Frťala.

Teplice - Mladá Boleslav 1:0. Vlevo Zdenko Frťala, kouč „sklářů". | Foto: Deník/František Bílek

Severočeši se v přestávce první týden věnovali klasicky kondiční složce, ve druhém týdnu už se chystají na svého sobotního soka. V tabulce jsou nyní na deváté příčce, pro větší klid by ale před dotírajícími sousedy potřebovali i proti „klokanům" naplno bodovat. „Základním faktorem bude opět vyvarovat se chyb a hrát zodpovědně," ví teplický kormidelník.

V minulých zápasech ho trápila ofenzivní složka, Tepličtí dali v patnácti duelech jen dvanáct branek. Velkou vinu na tom má marodka v ofenzivních řadách, mimo byli Gning i Fila. Jak se zranění dali do kupy během reprezentační pauzy? „Fila má zranění, které se špatně hojí. Nechceme to uspěchat, ještě není v optimálním stavu. Gning by se ale už mohl vrátit," překvapil Frťala.

Abdallah Gning totiž dlouhou dobu laboroval s nespecifikovaným zraněním, s nímž si nevěděl rady ani klubový doktor. „Pro lékařský štáb je jeho zranění těžko identifikovatelné," říkal trenér FK Teplice na konci října. Po reprezentační pauze je ale zdravotní stav v minulém ročníku velmi produktivního útočníka o mnoho lepší. „Věřím, že už bude připravený do zápasu," je Zdenko Frťala optimistou.

Bude senegalský forvard, který nastoupil jen v pěti duelech této sezony, hlavním trumfem „žlutomodrých" pro souboj s Boheminas Praha?