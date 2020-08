Toho z nich dělá hned několik faktorů. Tím prvním a možná i nejpodstatnějším je rozdílná příprava. Středočeši ji zahájili až 7. srpna, v jejím rámci sehráli pouze zápas s Duklou Praha, v němž totálně vybouchli (1:3). „Komplikace je to hlavně pro naše nové hráče, kteří přišli do jiného prostředí a neměli zatím moc prostoru se ukázat. Celá letní příprava ovšem byla dost nezvyklá. Hráči měli jen krátké volno a už zase tvrdě trénovali. Je možné, že hlavně zpočátku nebude naše hra taková, jak bychom si představovali,“ připustil trenér Příbrami Pavel Horváth. Jeho tým navíc spíš oslabil, odešel mu nejlepší střelec Milan Škoda.

Tepličtí si přípravu pochvalují. „Jsem rád, že jsme dali v červenci hráčům dovolenou. Jinak by to bylo špatné. S přípravou jsem spokojený,“ uvedl kouč Stanislav Hejkal.

„Žlutomodří“ ale oproti přípravě musí zlepšit koncovku, tři přípravné zápasy odhalily nedostatky i v defenzivní činnosti. Jak by podle Hejkala měla hra jeho svěřenců vypadat? „Chceme se víc zaměřit na kombinační fotbal, nechceme nakopávat na útočníky, protože ti pak ztrácejí sílu. Na kombinaci hráče máme. Navíc máme po příchodu Heidenreicha konstruktivní hráče i vzadu. Můžeme tam použít i Marečka. Tihle hráči by měli dostat do hry Trubače, Žitného a Kučeru, což jsou nositelé myšlenky. Co se systému týče, tak chceme hrát na tři stopery. Ale netvrdím, že pokaždé.“