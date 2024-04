V předposledním kole základní části nejvyšší fotbalové soutěže remizovaly Teplice před vlastními diváky s Českými Budějovicemi 2:2. S Jihočechy prohrávaly, ještě do půle ale skóre góly Fila a Chaloupka otočily. V závěru je o výhru připravila inkasovaná branka z pokutového kopu.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 2:2 | Foto: Deník/František Bílek

Tepličtí, kteří už před zápasem měli jistotu, že se po pěti letech vyhnou skupině o záchranu, zůstali v neúplné tabulce na 10. místě. Na šesté Slovácko ztrácejí kolo před koncem základní části tři body a mají horší vzájemnou bilanci. Naději na skupinu o titul by jim dala pouze velmi nepravděpodobná bodová shoda více týmů. Českobudějovičtí v lize potřetí za sebou neprohráli a udrželi náskok jednoho bodu před poslední Karvinou, která remizovala s Bohemians 1905.

Dynamo bylo většinu první půle jasně lepším týmem. V úvodní čtvrthodině skončily těsně vedle pokusy Hellebranda a Madleňáka, Suchanův přímý kop zlikvidoval brankář Ludha. V 25. minutě už se hosté dočkali. Čermákův centr ze standardní situace prodloužil Poulolo hlavou do tyče, od které se míč odrazil do dobíhajícího Marečka a následně do sítě.

Teplice v úvodu zahrozily pouze Bílkovou střelou z přímého kopu, kterou vyrazil gólman Šípoš, a tak trenér Frťala zareagoval po půlhodině dvojitým střídáním. Změna se mu brzy vyplatila. Suchan se Sladkým se po útočném rohovém kopu na půlce nedohodli a nabídli míč do samostatného úniku Filovi. Na hranici pokutového území ho sice oba doběhli, teplický kanonýr je ale protisměrnou kličkou obešel a Šípoše zblízka bez problémů překonal. Host z pražské Slavie navázal na gól z minulého kola při výhře 2:1 v Mladé Boleslavi a dal devátou branku v ligovém ročníku.

Ve 40. minutě navíc na Jásirův tečovaný centr vyskočil nejvýše Chaloupek, jenž přehlavičkoval i brankáře Šípoše a dokonal bleskový obrat. Jednadvacetiletý obránce, který po sezoně přestoupí do Slavie, zaznamenal třetí ligový gól v sezoně i v kariéře.

Druhý poločas začal podobně jako ten úvodní. V 54. minutě mohl znovu srovnat Šigut, Madleňákův střílený centr však nedokázal stlačit mezi tři tyče. O 10 minut později nastřelil Sladký ve vápně ruku skluzujícího Labíka a sudí Petřík po zhlédnutí opakovaných záběrů nařídil pokutový kop pro Dynamo. Ten s přehledem proměnil Suchan, se šesti ligovými góly nejlepší týmový střelec.

V 73. minutě byl blízko druhé brance v utkání Fila, po elegantní kličce ale zblízka vysoko přestřelil. Kouč Jihočechů Lerch byl s obrazem hry spokojený a k prvnímu střídání sáhl až v 84. minutě. V úplném závěru mohli jeho svěřenci strhnout vítězství na svou stranu, když Poulolo po závaru před bránou zblízka minul.

Českobudějovičtí nevyhráli ani 15. venkovní zápas v ligové sezoně a jako jediný celek zůstanou po základní části bez vítězství na stadionech soupeřů. Vzájemný duel Teplic s Dynamem v nejvyšší soutěži skončil remízou po 14 utkáních.

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 2:2 (2:1)

Branky: 33. Fila, 40. Chaloupek - 25. vlastní Mareček, 67. Suchan z pen. Rozhodčí: Petřík - Matoušek, Novák - Kocourek (video). ŽK: Bílek, Mareček, Mičevič, Jukl - Čermák, Šigut, Hellebrand. Diváci: 3107.

Teplice: Ludha - Mareček, Chaloupek, Mičevič (70. Knapík) - Radosta (30. Švanda), Bílek (30. Jukl), Kričfaluši, Labík - Trubač - Fila (78. Gning), Jásir (70. Čerepkai). Trenér: Frťala.

Č. Budějovice: Šípoš - Sladký, Poulolo, Králik, Madleňák - Suchan, Čermák (84. Nikl), Hellebrand - Šigut (88. Brandner), Tranziska, Alli (90.+3 Zíka). Trenér: Lerch.