/FOTO/ Tři kola před koncem základní části nejvyšší soutěže si fotbalisté Teplic zkomplikovali možnost zakončit tento ročník bez starostí o záchranu v klidné střední skupině. V neděli odpoledne prohráli před nejvyšší domácí návštěvou jara (4 621 diváků) s Hradcem Králové 0:1, když jim dal po silvestrovské minele brankáře Tomáš Grigara jediný gól utkání hradecký útočník Daniel Vašulín.

Atmosféra na zápase v Teplicích | Video: Deník/František Bílek

V důležitém souboji se „skláři" museli obejít bez distancovaného kouče Zdenka Frťaly, který kvůli čtyřem obdrženým žlutým kartám usedl na tribunu. Devadesátiminutovku sledoval z novinářské lávky společně s sportovním ředitelem a někdejším spoluhráčem Štěpánem Vachouškem, pod nimi v čestné lóži tiše fandil zpěvák a velký fanoušek Teplic Václav Neckář.

V 6. minutě se mu možná honila hlavou píseň Kdo vchází do tvých snů, má lásko. To totiž gólmanovi Grigarovi, který se do branky postavil na jaře vůbec poprvé, vstoupil jako duch do rozehrávky Vašulín a pohroma byla na světě. Váhající veterán nejprve chtěl bystrého protihráče zastavit za cenu červené karty a penalty, nakonec ale rezignoval.

„Byla to jednoznačně moje chyba. Chtěl jsem to kopat na Bílka, ale zaváhal jsem. Měl jsem to kopnout hned a nevymýšlet blbosti. V jednu chvíli jsme ho chtěl zatáhnout, pak jsem si to rozmyslel," vykládal po utkání novinářům.

Grigarova hloupá chyba „žlutomodré" dostala pro zbytek zápasu pod tlak, Východočechy naopak přiměla přeparkovat autobus z parkoviště rovnou před malé vápno. „Zarazilo nás to, pak se kluci zvedli, hráli výborný fotbal. Škoda, že to nebyla aspoň remíza," litovala brankářká legenda. „Byl jsem hned na sebe naštvaný kvůli divákům i klukům. Pak nejzkušenější frajer udělal takovou blbost. Bohužel nebylo jak to napravit."

Tepličtí se ale i tak dokázali do šancí dostávat, jenže vždy jim něco chybělo k tomu, aby se dočkali vyrovnání. Především pak lepší koncovka. Nezdarem skončila střela Labíka, Bílkův přímák zastavilo břevno a neujaly se ani další pokusy domácích o zteč branky „votroků".

Třináct minut po poločase dorážel Fila do sítě Čerepkaiovu akci, jenže radost severočeských fanoušků utišil praporek pomezního sudího vinou ofsajdu. Další příležitosti ke skórování na sebe nenechaly čekat, tutovku si ale „skláři" už nevypracovali a s blížícím se koncem zápasu jejich nápor slábl i vinou kouskování hry soupeře za cenu unfair chování.

„Málokdy se stane, že soupeř nevystřelí na bránu a přesto vyhraje. My měli střel dost, ale gól jsme nedali. Tým na to, co se stalo, zareagoval fantasticky, má svou sílu. Bohužel nás sráží produktivita. Tomáše Grigara jsme vrátili do brány, protože jsme chtěli dát mužstvu nový impuls po třech zápasech bez výhry," okomentoval porážku Frťalův náhradník Ondřej Prášil.

Osmdesátník Neckář pak možná cestou domů přemýšlel, jestli by nebylo příště lepší projít Václavák nebo navštítivt planetárium. Tepličtí v neděli svého velkého fanouška zklamali.

FK Teplice - FC Hradec Králové 0:1 (0:1)

Branka: 6. Vašulín. Rozhodčí: Pechanec – Dobrovolný, Pfeifer – Zelinka (video). ŽK: Chaloupek, Yasser, Mareček – Čmelík, Klíma, Kučera, Kodeš, Harazim, Pudhorocký. Diváci: 4 621.

FK Teplice: Grigar – Kričfaluši, Chaloupek, Mičević – Bílek (71. Radosta), Mareček, Jukl (83. Bednár), Labík (58. Švanda) – Yasser, Trubač (58. Čerepkai), Fila. Trenér: Prášil.

FC Hradec Králové: Zadražil – Klíma, Kodeš, Spáčil – Harazim, Kučera, Dancák, Krejčí (69. Horák) – Čmelík (60. Pudhorocký), Pilař (69. Juliš) – Vašulín (80. Hais). Trenér: Horejš.