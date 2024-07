Horský v 73. minutě nejprve vůbec netrefil přihrávku z pravé strany, míč mu legračně odskočil. Jenže dílčí neúspěch hráče s číslem 10 nezdeptal; zády k brance si ho pravačkou elegantně prohodil mezi přihlížejícími obránci a dalším dotekem ho napálil stejnou nohou do šibenice!

„Myslím, že centroval Vachy, dobře se mi s ním spolupracovalo. ut. První balón jsem netrefil, ale dobře jsem si jej pak zpracoval a trefil z otočky. Zapadlo to tam hezky, to jsem ani nečekal," líčí pěknou branku, díky níž Tepličtí šli do vedení. Nad účastníkem nejvyšší polské soutěže nakonec vyhráli 2:0.

„Bylo vidět, že Lech je kvalitní na balónu, je to tým, co má na evropské poháry. Dařilo se jim kombinovat z prvního doteku, čímž nás trochu přehrávali, ale brzy jsme se s tím vyrovnali," říká k vyhranému střetnutí.

Horský hrál s Vachouškem na hrotu útoku, podle svých slov se ale nejlépe cítí na kraji hřiště. „Rád si navádím balón jeden na jednoho do zakončení. Když jsme dva útočníci, je to spíš o sklepávání či podržení balónu a nábězích. Ale zahraji vše, co po mě trenér bude chtít."

V Teplicích se 21letému mladíkovi líbí. „Je to hodně o týmu, kluci mě super přijali a je tu skvělá parta. Dobře se mi hraje, když cítím tuhle atmosféru. V přípravě se dařilo.. Chceme takhle pokračovat jako tým, góly snad budou dávat všichni. Tím přijdou body a týmové úspěchy."

Skláři zahájí ligu v neděli v Hradci Králové, o šest dní později hrají doma s pražskou Spartou.