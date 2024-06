První přípravný zápas Teplic v rámci letní přípravy na novou sezonu? Skláři ho výsledkově zvládli, uspokojili i herně. Viktorku Žižkov v Dubí - Pozorce po náročném úvodním týdnu porazili 1:0, jediný gól utkání dal pět minut před poločasovou přestávkou Matěj Radosta.

Jan Rezek, asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly, byl po skončení utkání tradičně rád, že se nikdo nezranil a že téměř všichni hráči absolvovali minimálně 45 minut. „V těchto sestavách spolu hráli poprvé, jsme spokojeni. Na nějaké soudy o nováčcích je brzy, týden přípravy je krátká doba. Teď si hlavně zvykají na naši letní přípravu, u každého se dostavuje únava. Ale zvládli to všichni," řekl na klubovou kameru.

Někteří tepličtí fotbalisté se dívali na zápas pouze z hlediště, chyběli například Knapík, Takács, Urbanec nebo Labík. To Lukáš Mareček nezahálel, ve druhé půli byl na svém tradičním postu v záložní řadě. Jak hodnotí úvodní týden letního drilu? „Kondiční přípravy jsou pod tímto realizačním týmem vesměs podobné. Na starost je má Venca Polák, který je připravuje dost náročně. Je to stejné v zimě i v létě, byť ta zimní příprava je o trochu kratší a musí se něco zkrátit. Je tam hodně silových tréninků, abychom to do sebe dostali, já už tu zátěž po pěti dnech na sobě dost cítím."

Na rozdíl od příprav dávno minulých se fotbalisté poměrně často potkávají s míčem. „Dopolední tréninky jsou na nabírání kondice, odpoledne jsou kluci na hřišti. Je to namixované, nemůžou si stěžovat, že by míč neviděli," potvrdil Rezek.

Podle Marečka je v současné chvíli kromě samotné sportovní stránky důležité i to, aby nové tváře do týmu co nejlépe zapadli. „Minulou sezonu tu byla dobrá atmosféra a kabina, teď se musíme snažit najet na stejnou vlnu, aby tu byla dobrá parta. Jsme na začátku cesty, ale chceme, aby si to zase sedlo nejen na hřišti."

FK Teplice - Viktoria Žižkov 1:0 (1:0). Branka: 40. Radosta. Sestava Teplic - 1. poločas: Ludha - Hora, Kričfaluši, Mićević, Harušťák - Jukl, Trubač - Emmer, Zsigmond, Radosta - Svatek. 2. poločas: Čechal - Švanda, Bílek, Mareček, Harušťák - Radosta, Havelka, Bzura, Emmer - Horský, Vachoušek