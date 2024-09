„Začínám být jako fanoušek nabroušený, výkony pana Němečka se mi nelíbí," konstatoval bez obalu poté, co znovu zhlédl Buchtův přímý kop na přední tyč, při kterém si míč našel cestu do sítě kolem dvoučlenné teplické zdi. „Nevím, od kdy se staví zeď k pisoáru. On si ji postavil úplně mimo. Podle mě pan Frťala už čtvrté kolo jede systém, který je unikátní, říká se mu hra bez brankáře," byl kritický známý herec. Bylo ale znát, že se v duchu zábavného pořadu drží žertovného tónu.

„Snad se Luděk Němeček nedívá," podotkl moderátor pořadu Petr Svěcený.

„Tomáš Grigar bohužel odešel," povzdechl si Taclík, který sklářům fandí od devadesátých let. „Za Táńou do Ústí," doplnil ho vtipně Libor Bouček, který byl také hostem populární televizní show. „Ke guláši," přisadil Svěcený a narážel tak na videopozvánku na zápas Ústí - Brozany, ve které moderátorka klubu z krajského města Táňa Bystroňová míchala velký hrnec plný guláše. „Já se mu nedivím. Kdyby si měl vybrat Frťala, nebo Táňa," udělal tečku za povedeným vstupem Bouček.

Poté si vzal slovo Pavel Horváth, který v minulosti oblékal dres Teplic, a už s vážnou tváří se vrátil k aktuální mizérii Severočechů. „Teplice daly úvodní gól, nadechovaly se, pak je ale za minutu srazil ten gól z přímáku. Když dostaneš takovou kravinu a pak podobně smolný druhý gól, tak tě to srazí. V téhle situaci každá chyba sráží."

Němečka na rozdíl o jiných nevinil z druhé branky, při které mu vypadl míč z rukavic po srážce s Ewertonem. „Ve vzduchu chytil míč do rukavic a jak padl dolů, narazil na hlavu Ewertona. To je gravitace, zemská přitažlivost. Neřekl bych, že to byla chyba, i když to blbě vypadalo," bránil nešťastného hrdinu sobotního střetnutí.

Luděk Němeček, který si svou ligovou premiéru odbyl už před čtyřmi lety, dostal v této sezoně v brance FK Teplice šanci ve třetím kole a hned výrazným dílem přispěl k vítězství svých barev nad Libercem. Výborně chytal i v následujícím souboji v pražském Edenu s domácí Slavií, kteří žluto-modří nešťastně ztratili v samém závěru. V posledních třech kolech už se 25letému gólmanovi tolik nedařilo, vyloženě na jeho vrub však padá až Taclíkem zmiňovaný gól od ostravského Davida Buchty.