„Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!" rozhléhalo se Stínadly po skončení nedělního střetnutí, ve kterém Tepličtí na jaře potřetí v řadě v domácím duelu dokázali dát dvě branky. Proti Karviné vstřelili v nastaveném čase dokonce třetí gól, jenže stoper „sklářů" Mičević ho podle sudího Batíka dosáhl pomocí ruky. „Žlutomodří" tak s předposledními Slezany pouze remizovali 2:2, přesto od svých fanoušků slyšeli potlesk a slova uznání.

FK Teplice - MFK Karviná 2:2 | Foto: Deník/František Bílek

Frťalova družina se na jaře znovu dokázala zvednout, přestože se vývoj zápasu nevyvíjel podle její představy. Tentokrát před třemi a půl tisíci diváky od 14. minuty prohrávala, když Ludha nedokázal zpacifikovat dalekonosný pokus a střílející Krčík z malého slovenského souboje odcházel s rukama nad hlavou. Byl to první karvinský zásah do černého po dlouhých 451 minutách hry.

„Bod musíme brát, ale už jsme se radovali, byli jsme v euforii v nastavení. Jestliže gól ale padl po ruce, ta taková jsou pravidla, to se nedá nic dělat. O poločase jsme si museli něco říct, zareagovali jsme na tom výborně, střídající hráči do toho výborně nastoupili. V tom je rozdíl oproti minulým sezonám, máme na lavičce sílu. Zase nám pomohli ve druhé půli lidi za bránou. Karviná pak byla víc zalezlá, jen škoda, že jsme některé závary a šance nevyřešili lépe. Ale jak říkám, bod bereme. Teď se musíme připravit na další zápasy."

Daniel Trubač, záložník FK Teplice

„O poločase jsme si některé věci řekli, například tam bylo málo centrovaných míčů. Zareagovali jsme na to a naše hra se zlepšila. Pomohla i střídání. Ale máme právo na to, abychom měli pasivnější momenty. Nikdo by neměl podlehnout dojmu, že se nám start do jara vydařil a že soupeře budeme válcovat," okomentoval první půli teplický trenér Zdenko Frťala.

Po obrátce obránce Svozil hrál nedovoleně rukou, což potvrdil po zhlédnutí videa i Batík. Fila nařízenou penaltu bezpečně proměnil a o 11 minut později už Teplice vedly. To své ofenzivní umění předvedl „teplický Salah" Yasser; Krčíka vyškolil před vápnem egyptským tanečkem s míčem a nezadržitelně prostřelil Holce.

Jenže „skláři" si v sobotu odpoledne neodpustili chyby v obraně. O chvíli později nepokryli dorážejícího Akinyemiho a bylo srovnáno. Afričany prošpikovaná Karviná v závěru odolala snahám Teplic o stržení misek vah na žluto-modrou stranu, pomohlo jim i rozhodnutí rozhodčího Batíka, který společně s videosudím viděl, že míč se v nastavení odrazil do branky Slezanů od Mičevičovy ruky.

„Málem jsme zápas vyhráli, ale vážíme si i toho jednoho bodu. Věděli jsme, že Karviná rozhodně nebude odevzdaná. Ona měla v každém tom jarním utkání, které prohrála, pět šancí. Pro mě je důležité, že kluci znovu ukázali, že i když se zápas pro ně nevyvíjel příznivě, tak dokázali skóre otočit. Mrzí mě zranění Gnigna. Má něco s kolenem, nevypadá to dobře," sdělil Frťala.

Zároveň odmítl, že by se na jeho svěřenicích měl jakkoli podepsat nahuštěný program. „To vůbec. Nic takového nemůže být pro hráče alibi. Snažím se jim tohle z hlavy vymýtit."

FK Teplice - MFK Karviná 2:2 (0:1)

Branka: 53. Fila z pen., 64. Jásir - 14. Krčík, 79. Akinyemi. Rozhodčí: Batík - Paták, Pospíšil - Zelinka (video). ŽK: Fila, Knapík - Akinyemi, Čavoš, Boháč, Svozil. Diváci: 3475.

Teplice: Ludha - Kričfaluši, Knapík (84. Švanda), Mičevič - Bílek (46. Urbanec), Mareček (59. Chaloupek), Jukl (59. Beránek), Labík - Trubač - Fila, Gning (17. Jásir). Trenér: Frťala.

Karviná: Holec - Krčík, Svozil, Traoré - Memič (62. Iván), Čavoš, Boháč (78. Ayaosi), Fleišman - Budínský (18. Žák, 62. Regáli) - Vinícius (46. Ezeh), Akinyemi. Trenér: Jarábek.