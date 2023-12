Blízko prodeji je pražská Slavia, v řádech dnů se údajně vyvíjí i situace ve fotbalovém Slovanu Liberec a o krůček blíže je podle úterního vyjádření předsedy představenstva FK Teplice Pavla Šedlbauera na cestě i nový majitel teplického prvoligového klubu.

Nové dresy FK Teplice | Video: Deník/František Bílek

„AGC vnímá důležitost klubu v rámci regionu a dává nám čas najít nového stabilního majitele. AGC chce zůstat ve fotbale, ale chce podporovat především naši mládež, proto je naším cílem dotáhnout jednání o prodeji klubu," řekl na úterním setkání se zástupci médií klubový boss Šedlbauer.

Před rokem budily extra pozornost fanoušků zvěsti o spolupráci s Red Bull Salcburk. Ta podložená nebyla, šlo spíše o přání fanoušků. A jak tedy aktuální situace vypadá oficiálně nyní? "Zatím se jednání krůček po krůčku posouvají dobrým směrem, ale uvidíme, zda-li se vše podaří dotáhnout až do úplného konce. Jde o opravdu složitou záležitost, proto to není jednoduché, ale jsme na dobré cestě,“ uvedl předseda předseda.

Pozitivním směrem se už delší dobu vyvíjí i komunikace klubu s městem Teplice a jeho podpora mládeže FK Teplice: „Moc si vážíme, jak probíhá komunikace s městem. Vedení města vnímá naše pozitivní kroky a cítíme od něj, že nám chce pomoci. V posledních dnech došlo k rozhodnutí o navýšení podpory mládeže našeho klubu. Zastupitelstvo také rozhodlo o propagaci města skrz fotbal, takže teď budeme řešit, jakým způsobem proběhne. To jsou všechno velké posuny, kterých si ceníme a jsou pro nás moc důležité,“ děkoval na setkání s novináři městu ředitel klubu Rudolf Řepka.

Teplice sáhly do Slavie! Na hostování přichází krajní bek Albert Labík

Šedlbauer před vánočními svátky chválil. A nejen fotbalisty. „Musím říci, že v posledním období byl v klubu odveden opravdu velký kus práce nejen po sportovní stránce, ale také v dalších odvětvích. S novým logem jakoby odstartovala nová éra klubu. Všechno se to promítlo také do návštěv a do image klubu, která je nyní velmi dobrá mezi veřejností, a to nejen tou teplickou,“ konstatoval Šedlbauer.

Teplická parta přezimuje na 10. místě FORTUNA:LIGY, získala 20 bodů a k dobru má jarní domácí dohrávku s Olomouci. "Víme, kde máme problémy. Jsme rádi, že jsme se posunuli v obranné fázi. Budeme chtít být stále v obraně pevní, ale současně budeme chtít být nebezpečnější v útoku,“ uvedl kouč sklářů Zdenko Frťala, jehož tým se v zimě vydá na soustředění do Bedřichova a Turecka, zahraje si zimní ligu i přípravné zápasy proti top sokům - například s bulharským Ludogorcem Razgrad.

Už po nedělní smolné prohře na Spartě na tiskové konferenci hovořil o tom, že tabulka je spravedlivá. "Vstupovali jsme do soutěže s částečnou obměnou kádru. Bylo pro nás nádherné zažít tu atmosféru, kdy byla Stínadla z velké části vyprodaná. Faktor fanoušků nám pomohl v těžkých zápasech, které jsme doma měli. Fanoušci za námi stáli v každém zápase, byli naším dvanáctým hráčem, čehož si všichni ceníme, " zmínil trenér. Téměř plno bylo na obě pražská "S", parádní byla návštěva třena na Plzeň.

Body z Letné byly nečekaně blízko. Teplicím ale zbyly oči pro pláč

Solidní podzim začal poutat pozornost tuzemských gigantů o teplické klíčové hráče. Například o Štěpána Chaloupka, jenž na Stínadlech nedávno kontrakt prodloužil do roku 2027. „Je o něj velký zájem z Česka, ale monitorují ho také zahraniční kluby,“ řekl sportovní ředitel žluto-modrých Štěpán Vachoušek. „Určitě ho ale nechceme pustit z našeho kádru už nyní v zimě, chceme ho udržet pro jarní část, abychom udrželi naši sílu a měli dostatek času také pro nalezení adekvátní náhrady,“ doplnil Rudolf Řepka.

Štěpán Vachoušek oznámil první zimní příchod. Jedná se o Alberta Labíka, jehož rok a půl dlouhé hostování z pražské Slavie se povedlo i papírově dotáhnout v úterý ráno. „Jsme rádi, že se nám podařilo dotáhnout hostování. Dlouho jsme se bavili o tom, že nám chybí levonohý hráč, což by se tímto příchodem mělo změnit. Věřím, že prokáže svou kvalitu, kterou ukazoval ve druhé lize,“ sdělil Vachoušek médiím.

Dojde i k dalšímu okysliční kádru. „Nepřijdou nejspíš hotoví hráči, ale hráči, kteří dostanou šanci a bude na nich, jak se s tím poperou. Půjde o zkvalitnění a o větší konkurenci v kádru. Budeme chtít přivést hráče, kteří nám zapadnou do naší filozofie,“ dodal Vachoušek.