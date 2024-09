Z pohledu žlutomodrých to bylo opět trápení. Vyhecovaná domácí jedenáctka, kterou hnala tisícovka fanoušků v čele s aktivními bubeníky, kladla svěřencům kouče Zdenka Frťaly tuhý odpor. Tým prošpikovaný zkušenými Štěchem nebo exteplickým Mazuchem se především srdnatě bránil, čas od času ale vystrčil drápky a ohrozil Ludhu v brance sklářů.

„Nebylo to nic lehkého. Nedařilo se nám dát první gól. Soupeř zalezl, byl v hlubokém bloku, to není jednoduché proti žádnému soupeři. Bylo to o našem prvním gólu. Měli jsme ho dát dříve, nebylo by to pak takové trápení," konstatoval stoper Severočechů Yegor Tsykalo.

Teplice měly velkou územní převahu, těžko si ale vytvářely šance. Když už se jim naskytla příležitost skórovat, byly nepřesné. S určitou nadsázkou lze uvést, že ve formě nebyl ani jejich trenér, kterému se nepovedlo prvním dotykem zpracovat do zámezí z výšky padající balon. Na tento úsměvný moment se ale brzy zapomnělo, střídající Tadeáš Vachoušek totiž za malý okamžik zblízka doklepl hrací předmět do Štěchovy branky.

„Drželi jsme se v bloku, oni hráli s balonem, ale nechodili nám do vyložených šancí, že by pálili jednu za druhou. Určitě to pro ně bylo nepříjemné. Myslím, že si deset minut před koncem hodně oddechli,“ řekl kouč Milína Martin Malý na adresu sklářů. Druhý Vachouškův gól už prý nic neřešil.. „Zkoušeli jsme vylézt nahoru, po standardce jsme z protiútoku dostali na 0:2," doplnil.

Žlutomodrým spadl těžký balvan ze srdce, po dlouhé době opět zažili pocity vítězů. „Jedeme dál, teď máme venku Pardubice. Nešetřili jsme se na ně, hráli jsme naplno, bez taktizování, chtěli jsme bezpečně postoupit. Teď už začínáme myslet na ligu. Věřím, že nám zase pomůžou naši fandové, kteří jsou skvělí. Tleskali a povzbuzovali nás po porážce od Baníku, byli i v Milíně. Jejich přítomnost je pro nás hodně důležitá," vzkázal do hlediště Tsykalo.

FK Teplice odehraje ligový duel v Pardubicích v sobotu, výkop je v 16 hodin.

MOL Cup - 2. kolo:

Milín - FK Teplice 0:2 (0:0)

Branky: 78. a 90. Vachoušek

ŽK: 71. Vachoušek, 76. Kunc, 83. Mareček.

Diváci: 1 000.

Milín: Štěch – Mezera, Obdržal, Mazuch, Kvída – Procházka (81. Bican), Zákoucký (87. Pastyřík), Kunc, Šilhavý, Pohořálek – Gabriel.

Teplice: Ludha – Harušťák (74. Beránek), Tsykalo, Mareček, Bílek – Jukl, Kričfaluši – Horský (46. Yasser), Trubač (54. Vachoušek), Radosta (46. Gning) – Čerepkai (74. Emmer)