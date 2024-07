V přípravě jste splnili to, co jste si naplánovali? Více méně ano. Jen nám odpadl zápas s Chemnitzem. Zkoušeli jsme nějaké systémové věci. Přišli noví hráči, tak jsme si potřebovali ověřit, jestli budeme s nimi schopni být připraveni na nové věci, které bychom chtěli zakomponovat do naší hry. Všichni víme, že změna stylů je potřebná. Výsledky jsme měli dobré, ale pořád tam byla spousta věcí, na kterých musíme pracovat. Tým je jiný, odešli nám hráči, kteří patřili k základním kamenům. Ti noví, ale i další, v přípravě makali, přístup měli správný, v duchu toho, co jsme si tu nastavili.

Co přesně po nich chcete, pokud se budeme bavit právě o přístupu?

Nasazení, nikdy se nevzdávat, nepoléhat ničemu, i když se třeba v danou chvíli nedaří. Nově příchozí pochopili, o čem to tu je, naši klubovou kulturu. Za to jsem určitě rád.

Veřejnost vidí, že jsou Teplice oslabené. Jak to vidíte vy?

Ty odchody jsou prostě realitou, se kterou nic neuděláme. Naskytla se příležitost pro nové hráče. Je na nich, jak svou šanci chytí a jak se budeme prezentovat. Ale není na místě být negativní.

Jaký typ hráčů jste si vybíral?

Podmínkou určitě je, aby ten hráč byl ochotný pracovat ve prospěch klubu, aby dokázal nasát naši mentalitu, náš pohled na fotbal. Vybíráme si je pečlivě. Jen díky nastavení hlavy s nimi pak můžeme správně pracovat, oni se pak můžou posouvat dopředu a tím pádem můžou posouvat i náš klub.

Zároveň se musíte dívat na ekonomické možnosti klubu.

Je to tak. Zatím nemáme šanci dívat se na hráče, kteří mají xy ligových zkušeností, kteří jsou lídry. Je to teď zkrátka takhle nastavené a náš trenérský štáb to respektuje. Nikdo si nestěžuje, že nemáme možnost koupit si hráče ze Španělska nebo Itálie. Anebo top hráče z jiných ligových klubů. Nejsme jediní, kdo shání hráče v nižších soutěžích. Nebo neokoukané a talentované hráče s potenciálem, kteří si v lize zatím příliš nezahráli.

Povedlo se vám získat Kevina Zsigmonda ze čtvrté slovenské ligy, což mnohé překvapilo. Jenže se jeví opravdu nadějně, co říkáte?

Jeví se zatím velmi dobře. Mohlo by to být oživení pro nás i pro diváky. Snažíme se s ním pracovat, aby byl ještě lepší.

Zdá se, že jste stále v procesu přebudovávání týmu. To hned výsledky nepřináší, i když fanoušci je pochopitelně chtějí hned. Měli by být nyní co nejvíce trpěliví?

Myslím, že slovo trpělivost je zásadní jak pro hráče, tak i pro fanoušky. Minulou sezonu jsme zahájili výborně, měli jsme výsledky. Zvýšil se zájem diváků, byla to paráda. Věřím, že pokud by se nám výsledkově vstup do nového ročníku až tak dobře nepovedl, že ti naši skvělí fanoušci nám zůstanou dál věrní a dál nás budou chodit povzbuzovat. Úvod soutěže je těžký, ale soupeře si vybírat nemůžeme. Aktuálně jsme ve stavu, kdy máme určité zdravotní problémy, ale věřím, že se nám nakonec povede odstartovat tak, abychom byli spokojení.

Prvním soupeřem bude v neděli Hradec Králové, se kterým se vám ale v minulém ročníku nedařilo. Podle mě je dobře, když jste ho dostali hned v prvním kole. Pro hráče to může být velká výzva.

Určitě! Bude to krásný zápas, protože se bude hrát za teplého počasí pod světly, přijde plný stadion. Všichni si přejeme, abychom tu zlou sérii přerušili, hráči jsou odhodlaní uspět. Určitě se na duel nedíváme tak, že jsme Hradci dlouho nedali gól. Rozhodně na východ Čech nepojedeme s nějakou poraženeckou náladou, naopak se na utkání těšíme a chceme ho vyhrát!

Už máte jasno o sestavě?

Z devadesáti procent ano, přemýšlím tak o dvou jménech.

A hráči to vědí, nebo jsou na špičkách?

Oni už to cítí z tréninků. Já jsem hrozně rád, že každý hráč dává najevo přístupem při zápasech a tréninkách, že si váží možnosti bojovat o teplický dres. Každý, i ten, který už tuší, že v základu nebude, dělá maximum pro to, aby nám zamotal hlavu.

Vy jste zmínil, že se snažíte pilovat jiný styl, jiné rozestavení. Někdy opouštíte od hry na tři stopery a dva krajní beky, zkoušíte hru se čtyřmi obránci vzadu a větším počtem ofenzivnějších hráčů vepředu. Je to cesta, jak vyzrát na soupeře, kteří hrají v hlubším bloku?

Když jsme si analyzovali minulé ročníky, tak jsme si byli vědomi toho, že dáváme méně branek. Určitě chceme být nebezpečnější, vytvářet si více brankových příležitostí. Máme tu teď větší počet útočníků, i proto jsme se pokoušeli v přípravě dát těm hráčům prostor. Chtěli jsme vidět, jak jsou schopni se sehrát, jaká by byla jejich možnost uplatnění. Netvrdím, že se systému se čtyřmi obránci vzadu budeme držet. Odehráli jsme málo přípravných zápasů na to, abychom si nový systém osvojili. Ale nějaké poznatky už máme, každopádně chvíli potrvá, než si věci stoprocentně sednou. Především musíme vycházet z toho, díky čemu jsme v minulé sezoně byli úspěšní. A začíná to právě přístupem a nastavením hlavy.

Když jsem se v přípravě díval na to, jak hráči spolu kooperují, byl jsem příjemně překvapený. Bylo to živé, komunikovali spolu, působili opravdu jako jedna velká parta. To musí být skvělý poznatek i pro trenéra.

I nám trenérům tohle dodává spoustu energie. Kluci takhle nepracují jen při zápasech, ale i při tréninkových jednotkách. Ale pozor, je to jen přípravné období. Teď se to musí přenést do ligy, kde je jiný tlak. Ale základy jsou opravdu dobré, ať už v chemii kabiny, tak i v tom, jak se nám v přípravě ve všech směrech dařilo.