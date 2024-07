Řada teplických fanoušků se těšila na sobotní výlet do Modré, kde tradičně fotbalisté prvoligového klubu ze Stínadel hrají svá letní přípravná utkání. Tentokrát je měl čekat duel s německým Chemnitzerem FC, jenže soupeř ho odřekl.

„Samozřejmě, že je to pro nás komplikace, protože jsme s utkáním počítali, ale Chemnitzer nám v týdnu utkání zrušil. Snažili jsme se najít náhradního soupeře, ovšem vzhledem k dlouho naplánovaným střetnutím ostatních klubu, se nám to bohužel nepodařilo,“ informuje sportovní ředitel FK Teplice Štěpán Vachoušek.

Skláři v sobotu budou intenzivně trénovat a završí tak cyklus náročného drilu, který je zaměřený především na kondičku. V příštím týdnu už budou pomalu ladit formu na start ligy, který je čeká za dva týdny v Hradci Králové. „Pojedeme na soustředění do Polska, tam už vše bude jen s míčem a na hřišti," usmívá se asistent hlavního kouče Zdenka Frťaly Jan Rezek.

V Polsku žlutomodří odehrají přátelské zápasy s Wartou Poznaň a s Lechem Poznaň.

Nové dresy FK Teplice | Video: Deník/František Bílek

V týdnu vedení FK Teplice dotáhlo přestupy Svatka z Tábora a Takácse z Baníku Ostrava. „Těším se, až na ten nádherný teplický stadion vyběhnu. Oproti Táboru je to velká změna," usmívá se Pavel Svatek. Na Stínadlech našel prý bezvadnou partu, nyní se těší na soustředění do Polska. „V Táboře jsme trénovali v místních podmínkách, bude to změna," ví urostlý útočník.