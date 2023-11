Teplice vezou z Českých Budějovic pátou výhru této sezony. Není bez zajímavosti, že počtvrté vyhrály 1:0. „Jsme si toho vědomi. Bohužel se nám ještě nepovedlo vyhrát vyšším rozdílem," usmíval se po vítězném duelu kouč Severočechů Zdenko Frťala. Jeho mužstvo si před reprezentační přestávkou v tabulce polepšilo. „Pomůže nám to, tohle uvítá každý tým," blahořečil tři body vášnivý houbař.

I. fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB - Teplice 0:1. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Frťala ale chce sbírat především body, aby „skláři" na jaře nemuseli znovu bojovat o záchranu. Z patnácti zápasů už jich mají devatenáct, což vůbec není špatný počin. V Českých Budějovicích vedli od 6. minutě díky gólu Tadeáše Vachouška, dobrou polovinu utkání ale čelili velké snaze Jihočechů o vyrovnání. „My věděli ,že Budějovice mají svou sílu. Naše obrana ale potvrdila, že nízký počet obdržených gólů není náhoda. Byly závary, hodně střel, které byly zablokované. Kluci jsou odměněni třemi body, nevypustili jediný souboj; jdou na krev v každém zápase."

Marek Nikl, jeden z trenérů Dynama, byl z další bodové ztráty rozmrzelý. „Zápas jsme udělali těžký tím, že jsme brzo inkasovali. Teplicím to pomohlo, mohly se víc soustředit na defenzivu. Na druhou stranu, i my jsme dneska podali herně dobrý výkon, chyběly tomu jen ty vstřelené branky. Šancí jsme měli hodně, kluci dřeli až do konce, za to jim musím poděkovat, protože výkon samotný byl dobrý."

Frťala s Niklem na dálku polemizoval. „Už jsem toho zažil celkem dost se svým asistentem Ondrou Prášilem. Vždy, když se přihodí, že gól padne na začátku, tak si říkáme, že je to moc brzy."

Tepličtí mohli přidat druhý gól, ani jeden z brejků ale nevyřešili dobře. „Ve druhé půli jsme hráli vědomě na protiútoky. Měli jsme dvě tři šance, ale nepovedlo se. Musíme v reprezentační přestávce zapracovat na předfinální fázi. Máme na to dostatek času," pronesl Zdenko Frťala. Mrzely ho také zbytečné ztráty, po kterých se České Budějovice dostávaly do tlaku.

Dynamo však, přestože si vytvořilo rekordní počet šancí, v koncovce selhávalo. „Tím, že se nedaří, tak kluci nejsou v zakončení uvolnění a nevolí optimální řešení. Také chybí i malinko štěstí, aby se míč odrazil trochu více v náš prospěch," smutně konstatoval Nikl.