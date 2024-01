Tepličtí fotbalisté, po podzimu desátý tým prvoligové tabulky, zahájí v středu 3. ledna přípravu na druhou část sezony. Trenérovi Frťalovi by se měly hlásit všechny opory včetně stopera Chaloupka, který na Stínadlech zůstane i na jaře, přestože už bude patřit pražské Slavii. „Skláře" vyztuží minimálně dvě nové posily a také navrátilci z hostování.

Atmosféra na utkání Teplice - Slavia | Video: Deník/František Bílek

V zimní pauze Tepličtí oznámili příchod 19letého Alberta Labíka ze Slavie Praha. Doposud nastupoval ve Vlašimi ve druhé lize. Levonohého mladíčka Frťala vítá s otevřenou náručí. „Fotbal směřuje k univerzálnosti hráčů. A on to splňuje. Tlačí nás levá strana, přes své mládí je schopný zvládat i víc postů. Do budoucna je hodně zajímavý. Měli jsme s ním dvě setkání, je z něj cítit energie a pozitivní přístup. Jsem rád, že se nám to povedlo dotáhnout do konce. Je na začátku ligového životopisu a u nás má ideální prostředí prezentovat se jako hráč s velkým potenciálem," říká."

Posilou číslo dvě by měl být gólman Richard Ludha, který na podzim odchytal ve slovenské nejvyšší soutěži všechny zápasy za Podbrezovou. Jedná se o bývalého mládežnického reprezentanta. Teplice ale zatím jeho příchod nepotvrdily a ze slov Zdenka Frťaly vyplývá, že Grigara rozhodně nehodlají házet do starého železa. „V Tomášovi jsme měli na podzim nadstandarní kvalitu," tvrdí kouč, který „žlutomodré" od svého příchodu výrazně pozvedl.

Povedlo se mu ustálit defenzivní řadu a změnit její návyky, přístup i styl hry. Severočeský tým dík dobré defenzivní činnosti daleko méně inkasuje. „Jsme rádi, že jsme nedostávali tolik branek, jsme v tom čtvrtí nejlepší. I když jsme některé zápasy nezvládli a situaci nám komplikovaly i červené karty, byli jsme schopní přivézt body také ze hřišť soupeřů. Tým jsme dokázali přesvědčit, že poctivost, zodpovědnost a týmovost vedou k bodům. Někdy sestavu ovlivnila zranění, ale zase dostali příležitost hráči z béčka nebo ti, které jsme před začátkem sezony neviděli jako ligové hráče." pochvaluje si Frťala. A přidává jeden podstatný fakt: „Na podzim za nás nastoupilo osm odchovanců."

Na jaře ještě bude moct počítat se službami Štěpána Chaloupka, který za poslední období udělal výrazný výkonnostní skok. Není proto divu, že o něj byl v lize i v zahraniční eminentní zájem. „Skláři" si podle zákulisních informací plácli se Slavií, na jaře ale bude perspektivní stoper na Stínadlech hostovat. „Všichni v Teplicích i celá fotbalová veřejnost Štěpána vnímá jako kometu. Musíme nad ním my trenéři, sportovní vedení nebo agenti držet ochrannou ruku. Zažil jsem pár případů, kdy hráče sláva uspokojila. Štěpán není ten případ, je správně nastavený," nemá Frťala obavy, že by Chaloupek změnil své chování i přístup.

FK Teplice z pražské Slavie i nadále využije služeb Daniela Fily a Petr Hronka, oba budou i na jaře v lázeňském městě hostovat. Podle Frťaly bude ve druhé části sezony prioritou zlepšit ofenzivní složku. „Ve střílení gólů máme rezervy. Brzdí nás ztrátovost ve středním pásmu. Byli jsme schopní skoro v každém utkání vést ve statistikách získaných míčů, ale zároveň jsme měli velkou ztrátovost, když jsme je získali. Na to se musíme zaměřit, abychom po zisku míče nepanikařili, nedělali unáhlená rozhodnutí. Potřebujeme zklidnit a zkvalitnit finální fázi. Neproměněné šance, které jsme si dokázali vytvořit, nás částečně limitovaly. V zimní přípravě se na to zaměříme. Chceme zůstat vzadu pevní a v útoku být nebezpečnější a efektivnější," snaží se nastínit teplický lodivod.

Pokud mu jeho plán vyjde, neměli by mít Tepličtí záchranářské problémy. „Důležité je pro nás udržet se ve střední skupině. Vstup do jara je pro nás opticky výhodný, ale to může klamat. Jsem opatrný, neslavím předčasně, dokud rozhodčí nepískne do píšťaly a neukončí zápas. Dneska se celosvětově rozhoduje v posledních minutách. Cesta do středu tabulky bude náročná."

Severočeši se budou do 8. 1. připravovat v domácích podmínkách, poté vyrazí na soustředění do Bedřichova, z něhož si odskočí do Mladé Boleslavi k utkání Tipsport ligy s domácím celkem (10. 1.). Ve městě automobilů odehrají dva duely zimní soutěže i s Chrudimí (17. 1.) a Varnsdorfem (20. 1.). Herní soustředění v Turecku zpestří přátelské souboje s maďarským klubem Kecskeméti (26. 1.) a bulharským Ludogorcem Razgrad (30. 1.). Týden před startem ligy prověří Frťalovy svěřence v generálce Dukla Praha.