V úvodním duelu semifinále nadstavbové skupiny o Evropu si Teplice před svými diváky poradily s Libercem. Výhru 2:0 a slibný náskok do odvety zajistily sklářům dálkové projektily Fily a Havelky. Trenér Slovanu Luboš Kozel po zápase přiznal, že pod Ještědem po sezoně končí.

Atmosféra na Stínadlech (ilustrační video) | Video: Deník/František Bílek

Po nudné a taktikou svázané první půli se na slušně zaplněných Stínadlech začalo po obrátce hrát ve svižném tempu. Vyrovnané utkání rozčísla 57. minuta, kdy do balónu práskl za šestnáctkou nejlepší střelec Teplic Daniel Fila a svým desátým gólem v sezoně poslal své mužstvo do vedení. „Víme, že jsme už na podzim dali u Nisy dvě branky z dálky. Nabádal jsem hráče, ať to zkoušejí," přiznal kouč Teplic Zdenko Frťala.

KVÍZ: Čtvrtstoletí od historického stříbra FK Teplice. Co o sezoně 98/99 víte?

Slovan se snažil ze všech sil o vyrovnání, koncentrovaná obrana domácího celku ale místy i se štěstím odolávala. „Po té první brance jsme měli dobrou pasáž, ale skončila zraněním Kulenoviće a neodpískanou penaltou. Ten inkasovaný gól padl proto, že jsme pustili domácí do rychlého přechodu," poznamenal liberecký Kozel.

V nastavení pojistil náskok žlutomodrých střídající Havelka, který Bačkovského pokořil další parádní raketou vyslanou za šestnáctkou. „Nemůžeme být spokojení. Výsledek nepříznivý. Podle mě neodpovídá průběhu utkání," zlobil se lodivod liberecké squadry.

Teplický Frťala zářil spokojeností. „Pro nás je důležité, že jsme zvítězili 2:0. Liberec ukázal, že je kvalitní tým, který pomýšlel na první šestku. Za týden nás u něj nečeká nic jednoduchého."

Šílenství na tréninku Teplic. Dva tisíce dětí křepčilo, dirigovali je kotelníci

Luboš Kozel věří, že se Slovanu podaří nepříznivý vývoj semifinálové série otočit. „Doma jsme silnější. Máme na to. Nesmíme jim dovolit to, co dnes a být kvalitnější v ofenzivě. V tom byli domácí lepší, přímočařejší. My kombinovali u rohového praporku."

Kozel novinářům na pozápasové tiskovce oznámil, že v Liberci po skončení sezony skončí. „Není to moje rozhodnutí. Nechtěl jsem to ale říkat na veřejnosti, jenže to už prosáklo. Nevím odkud, věděli to jen tři lidé. Teď se budeme snažit přejít přes Teplice, můj konec nemá vliv na mou práci."

FK Teplice - Slovan Liberec 2:0 (0:0)

Branky: 56. Fila, 90.+2 Havelka. Rozhodčí: Všetečka - Kubr, Ratajová - Berka (video). ŽK: Gning, Kričfaluši - Mikula, Doumbia. Diváci: 4954.

Teplice: Ludha - Mareček, Knapík, Mičevič - Švanda (86. Radosta), Kričfaluši, Jukl, Labík - Trubač (86. Havelka) - Gning (67. Čerepkai), Fila. Trenér: Frťala.

Liberec: Bačkovský - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Fukala, Prebsl, Tetour (60. Doumbia), Preisler (60. Višinský) - Ghali, Tupta (83. Rabušic) - Kulenovič (75. Horský). Trenér: Kozel.