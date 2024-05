Zatímco basketbalová liga má své El Nordico, čili souboj o finále mezi Ústím a Děčínem, fotbaloví fanoušci žijí play off sérií Teplice - Liberec, ve které půjde o pohárovou Evropu. Úvodní díl severočeského derby se bude hrát v neděli od 15 hodin na Stínadlech, odveta se týden poté přesune k Nise.

Atmosféra na Stínadlech | Video: Deník/František Bílek

Teplicím se na Slovan doma daří, což potvrdily i zkraje března, když doma vyhrály díky brankám Yassera a Fily 2:0. „Myslím si, že na soupeře jako Liberec umíme. Musíme hrát to, co nás zdobilo celou sezonu. Bojovat, makat jeden za druhého. . Je to play off, chceme se v něm dostat co nejdále, nejlépe do té Evropy. Je to výborná příležitost, budeme se snažit ji využít," říká stoper FK Teplice Ondřej Kričfaluši.

Ten podle serveru onlajny.com v posledním duelu základní části v Plzni svou střelou vylil pivo jednomu z fanoušků, kteří byli za brankou Viktorky. „Už mi to kamarádi posílali, ale já o ničem nevím, vůbec jsem si nevšiml, že by se to stalo, přišlo mi, že to šlo kousek nad. Pokud ano, tak se tomu divákovi omlouvám," vzkazuje mladičký obránce na západ Čech.

Víte, že…

… trenér Teplic Zdenko Frťala na teplické lavičce vyhrál zatím 15 prvoligových utkání? V historickém přehledu teplickych prvoligových trenérů je v počtu výher na 14. místě

Aby Tepličtí proti Liberci uspěli, budou muset svou koncovku zlepšit. „Určitě bude klíčem, abychom využívali šance. Možná jich nebude tolik, protože svou roli může hrát i taktika. Podle mě ten první duel bude opatrnější, rozhodovat se bude více v tom druhém. O to víc je nutné, abychom byli produktivní," upozorňuje Kričfaluši.

Do branky sklářů se s největší pravděpodobností postaví Richard Ludha, který po svém zimním příchodu odchytal na jaře deset střetnutí. „Liberec jsme sice nedávno porazili, ale má kvalitní mužstvo. Všichni jeho hráči jsou nebezpeční. Musíme do toho dát srdce. Věřím, že máme na to dvojzápas zvládnout a postoupit," přidává teplický gólman svůj pohled na derby.

Na Stínadlech bude otevřená Fanzóna už ve 12 hodin. O hodinu později se otevřou pokladny a fanshop, do hlediště budou moct jít fanoušci hodinu před výkopem, čili ve 14 hodin.