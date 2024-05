Na libereckém stadionu juchali s fanoušky, euforie byla veliká. Fotbalisté Teplic zvládli i odvetné utkání série play off o Evropu, Slovan porazili 2:1. V dalším kole je čeká Hradec Králové.

Liberečtí fanoušci před zápasem poděkovali bývalému najiteli Ludvíku Karlovi, pod kterým Slovan získal tři ligové tituly a dvakrát se stal vítězem poháru. | Video: Deník/Tomáš Honzejk

Doma skláři vyhráli 2:0, v celkovém součtu tedy jasně Liberec na první pohled přehráli. Jenže obraz hry byl jiný, oba souboje byly vyrovnané. „V takových zápasech rozhodují maličkosti. Vyrovnaná utkání se dala čekat. Alfa a omega byla bojovnost, nasazení, souboje. A také to, že jsme dali pokaždé první gól. Povedlo se nám to i ve druhém zápase. Tam kdyby Liberec dal první gól, tak bychom to měli těžké. Dali jsme ho my, uklidnil nás, hodně nám pomohl. Hráli jsme dobře. Vlastně to, co jsme potřebovali," radoval se teplický Daniel Trubač.

Rakovina z fotbalu? V ohrožení jsou děti. České úřady řeší problém "umělek"

Tepličtí se soustředili hlavně na defenzivu, záměr jim jednoznačně vyšel. „V první půli jsme chtěli získávat míče ve středu pole a chodit do otevřenější obrany soupeře, ale měli jsme s tím problémy. Zároveň jsme Liberec do nějakých větších šancí nepouštěli kromě střel ze střední vzdálenosti. Po přestávce jsme chtěli jít do konstruktivnější rozehrávky. Ztráceli jsme totiž jednoduché míče. Chápu kluky, že to pro ně byla škola. Takové dvojzápasy často nehráli," shrnul nedělní souboj trenér vítězů Zdenko Frťala.

Nyní žlutomodré čeká Hradec Králové, první zápas se bude hrát na Stínadlech v neděli 19. května od 15 hodin, odveta v sobotu 25. května od 18 hodin v Hradci Králové. Vítěz série bude bojovat o Konferenční ligu s pátým týmem skupiny o titul. „ Proti Hradci se nám nedaří, máme mu co vracet. Tyhle zápasy jsou pro nás hodně vyhecované, v Hradci byl i náš trenér, Juklík, jeho táta tam dělá ředitele," poznamenal Trubač, který z votroky také hrál. „Znovu do utkání půjdeme s pokorou a věřím, že fanoušky potěšíme a tímto je zvu na finále o Konferenční ligu. Uvidíme, kam nás to dovede," dodal trenér FK Teplice Zdenko Frťala.

Teplice dál sní o pohárové Evropě. Skláři vyřadili Liberec, teď je čeká Hradec

Myslí už Teplice na pohárovou Evropu? „Ne, vůbec ne. Tohle jsem zastavil už během sezony, kdy se nám dařilo a byly tam nějaké indicie, že bychom mohli hrát v první šestce. Dívám se na vše reálně. Postupnými kroky budujeme tým, který bude v každém utkání odvádět takové výkony, aby lidi nelitovali, že přišli na stadion," odpověděl Frťala.